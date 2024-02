Martino adelanta que Messi jugará "la mayor cantidad de tiempo posible" en Hong Kong

El argentino Gerardo "Tata" Martino, director técnico de Inter Miami, adelantó hoy que Lionel Messi jugará "la mayor cantidad de tiempo posible" en el amistoso del próximo domingo en Hong Kong, después de una breve participación en el partido ante Al-Nassr en Arabia Saudita, donde el equipo recibió una dura goleada (0-6).

Al llegar llegar a ese territorio asiático, al sur de China, el "Tata" se comprometió a "observar el estado físico" del campeón del mundo, que inició el último partido en el banco de suplentes por una molestia muscular.

"Tenemos la expectativa de que Leo juegue la mayor cantidad de tiempo posible", aseguró en relación al juego ante un equipo de estrellas del fútbol local, por el que las 40.000 personas habilitadas en el estadio pagaron entre 103 y 573 euros.

Messi disputó los minutos finales del partido con Al-Nassr, al que ingresó con el marcador sentenciado (0-6).

"El rendimiento del equipo en la gira por Arabia no fue el mejor, ojalá podamos cambiar el rumbo en el siguiente partido", anheló el entrenador.

"Este tipo de ensayos se dedican a la búsqueda del equipo y del rendimiento de los jugadores. En los partidos de Arabia competimos muy bien en uno (3-4 vs. Al-Hilal) y de forma decepcionante en el otro. Nuestra expectativa es comenzar de la mejor manera la MLS en 20 dias", avisó.

Tres días después del partido en Hong Kong, Inter Miami se presentará en Japón ante Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y excompañero de Leo en Barcelona.

La pretemporada terminará en casa, el 15 de febrero, frente a Newell's Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium, donde Las "Garzas" abrirán la temporada de la MLS, el 21 de febrero ante Real Salt Lake. (Télam)