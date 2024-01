Martino, sobre el enfrentamiento con Newell's: "Espero un partido para disfrutar"

El director técnico de Inter Miami, el argentino Gerardo Martino, espera "un partido para disfrutar" en el amistoso ante el club de su corazón, Newell's Old Boys de Rosario, que cerrará la pretemporada de su equipo el mes próximo.

"Como siempre digo: todo lo positivo sobre Newell´s me pone feliz y lo negativo, triste. Espero un partido para disfrutar, con nuestra gente y la que venga de Rosario", respondió el "Tata" acerca del encuentro de preparación, programado para el 15 de febrero en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.

"Me ha tocado estar enfrente de Newell's, no recuerdo si tantas veces pero alguna vez debo haber estado", repasó en conferencia de prensa sobre lo que será su segundo enfrentamiento ante el "Rojinegro" y primero en la vida deportiva de Lionel Messi.

Martino, de 61 años, exfutbolista y entrenador campeón con Newell's, enfrentó a la "Lepra" como DT de Colón de Santa Fe en empate 1-1 en septiembre de 2005.

En esa ocasión, el "Tata" destacó la importancia de que el amistoso "sea el último de la pretemporada antes del debut en la liga seis días después". Inter Miami tendrá a cargo el primer partido de la MLS 2024 como local de Real Salt Lake, el miércoles 21 de febrero. (Télam)