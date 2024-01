Martínez queda con "sensaciones positivas" y vislumbra "un techo muy alto" para Boca

El director técnico de Boca Juniors, Diego Martínez, quedó con "sensaciones positivas" y vislumbró "un techo muy alto" en su equipo, después de ganarle a Talleres en Córdoba (2-1) en el último partido de la pretemporada antes del debut oficial ante Platense, el sábado próximo por la Copa de la Liga.

"Por ser una pretemporada tan corta, las sensaciones son positivas, el equipo tiene un techo muy alto", aseguró el entrenador, cuyo ciclo al frente del "Xeneize" comenzó el pasado 2 de enero.

"Enfrentamos al equipo más intenso del país, con jugadores jóvenes, de buen pie y que tienen una línea extensa de trabajo. Por momentos con la jerarquía nos pudimos imponer, me gustaron mucho pasajes del primer tiempo, pero hubo un lapso que Talleres nos dominio y empató", analizó sobre el partido en el que Boca se impuso con tantos de Luca Langoni y Nicolás Figal.

Acerca del delantero, que espera recuperar después de una racha de lesiones el año pasado, Martínez consideró que "tiene una ambición directa para ir al gol" y recordó su etapa en las inferiores del club.

"A Luca lo conozco desde muy chico, es competitivo, divino. Con un corazón enorme y ganas de hacer su carrera. Nos gusta mucho. Cuando lo conocimos jugaba más por banda pero en este momento, con libertad por buscar esas carreras de ataque, entiende my bien cuando compañeros descienden para picar a la espalda", evaluó.

El DT de Boca se refirió después al regreso del uruguayo Edinson Cavani, que sumó sus primeros minutos del año desde el banco de suplentes, tras iniciar la preparación con cuidados especiales por el desgarro sufrido a finales de 2023.

"Lo vi con ganas de jugar y mucha predisposición, el trabajo y los partidos lo irán acercando a su mejor forma física", confió.

A una semana del debut en Vicente López, Martínez asumió que Boca todavía tiene que "crecer" en su juego. "Hay que sentir que somos un equipo que podemos dominar con y sin pelota", apuntó.

"No nos atamos a ningún sistema. Ezequiel (Bullaude) pasó a jugar en un momento por derecha. Lo importante es entender los momentos y las funciones. Sí queremos tener superioridad en el eje", aclaró.

Por último, no descartó forzar el plantel antes del cierre del mercado de pases y a la espera de la incorporación del lateral izquierdo Kevin Zenón, reemplazante de Valentín Barco, quien se marchó al Brighton.

"Lo evaluaremos con la gente del club para ver si hay algún lugar más para que llegue alguien", avisó. (Télam)