Matadero festeja sus 62 años de protagonismo en Río Gallegos

Corría el año 1952. Hombres dedicados a la faena ovina en el matadero municipal se hicieron amigos y armaron un club. La notificación oficial de creación, les llegó el 13 de septiembre de 1958.

Apoyados por las familias, completaron formularios para integrar la Liga Independiente de los Barrios al momento de su creación.

Corría la década del 60. Canchas de tierra y piedra.

Entre sus socios fundadores se encontraban los hermanos Paillamán: Jerónimo y Manuel, a ellos se sumaban los hermanos Cárdenas, los Rocha, Leonidas Velásquez y Enrique Pino.

Fueron los que eligieron el nombre de la institución y los colores rojo y azul que estuvieron en el primer escudo. Su primer presidente fue Mauricio Cárdenas, y entre los dirigentes más destacados lo acompañaron César y Julio Rocha y Juan Carlos Montesinos.

Héctor Rocha: vio crecer a su Matadero querido dentro y fuera de las canchas.

En tiempos en los que se jugaba en la cancha de Sur Gas, el vestuario era atrás de una mata de calafate, y si se ganaba, se festejaba siempre con un buen asado. La propia casa de la familia Velásquez, sobre la Avenida Parque Industrial, se adoptó como sede. La idea de la casa propia se gestó y se hizo realidad en el año 1999, con la inauguración en calle Zapiola 1768.

Campeonatos

Entre el año 1968 y la temporada 1978/79 Matadero se coronó campeón por 10 años consecutivos. Ganó 3 Copas Challenger. En la 11° conquista, ganó la temporada 1985/86 con Alfredo Abadi como director técnico.

La 12da. estrella tardó 27 años en llegar. Fue en la temporada 2011/2012, de la mano de José Oyarzo, un histórico jugador que asumió la responsabilidad de dirigir el equipo hasta la actualidad.

Campeonato de la temporada 2012/2013.

La 13ra. fue en la temporada 2015/2016 en el Torneo denominado "Héctor Rocha". Una final con Unión Petroleros Privados que se definió en el minuto 49.

Campeonato temporada 2015/2926. Torneo 'Héctor Rocha'.

Los años pasaron y los jugadores de primera pasaron a las categorías mayores. Los Veteranos decidieron presentar su inscripción en el Departamento Futsal de la Liga de Fútbol Sur con un éxito arrollador consiguiendo el tricampeonato.

Campeones en futsal federado con el elenco de Veteranos.

Mal momento

Las deudas se acumularon. Más de $ 100.000 en impuestos se debían. El salón, utilizado para eventos sociales y desarrollo de actividades sociales y deportivas, tuvo que suspender todo. Les habían sacado el medidor de gas.

Fue como tocar fondo. Un grupo de pocas personas acordaron sacar de la crisis al club que los había recibido con los brazos abiertos y decidió devolverle la fuerza, el protagonismo.

Trabajaron y una a una fueron cancelando deudas. Se conformó una Comisión Normalizadora, dividieron tareas y una de las rutas fue Personas Jurídicas, para conseguir poner al día el aspecto administrativo.

Diego Díaz, presidente de la institución, habló con La Opinión Austral. "Al club llegué hace 5 años. Me llevó Facundo Casal en mi primer año como jugador de la categoría Senior. Me sentí muy a gusto".

Y se quedó: "Tanto Facundo como José Oyarzo, 'Beto' Núñez, que conozco hace tantos años, me hicieron sentir que era mi lugar. Cómodo, acompañado. Empecé a jugar y me fui encariñando. Les voy a estar eternamente agradecido a todos".

Consiguió el apoyo mayoritario para quedar al frente de la conducción: "Logramos muchas cosas. Con la campaña de socios nos fue muy bien, llegamos a los 140. Vamos a descubrir una plaqueta, con los nombres de todos".

Diego Díaz: lo invitaron a jugar y se quedó. Hoy es el presidente.

Proyectos

Con el impulso de las respuestas favorables y el apoyo del grupo que lo acompaña, afirma: "Hay mucho por hacer como en todos los equipos del fútbol barrial. Me toca ser la cara visible, pero todos trabajan haciendo lo que les corresponde".

No están solos: "Las mujeres siempre estuvieron. Ellas nos dieron su punto de vista que es más amplio".

Las metas son claras: "Queremos seguir trabajando para ponerlo en el lugar que merece. Nos apoyamos en el pasado".

Desde el pasado viernes, el club cuenta con un cartel luminoso: "Ya no pasará desapercibido el lugar que contiene tanta historia y a tantas familias".

Cartel luminoso para una sede que no pasará desapercibida.

La vicepresidenta

Su nombre es Adriana Luna: "Pertenezco a la familia Rocha, pionera del club. Mi abuelo Juan Bautista Rocha llevó a mis tíos Julio, César y Héctor, hermanos de mi mamá y a mi papá, 'el Negro' Luna a jugar a ese club en el 64".

Se alejó un tiempo y regresó: "Volví en el 2000 de la mano de Julio (Rocha) y nunca más dejé el Mundo Matadero".

Estuvo casi 10 años al frente de la dirigencia: "Porque la vida se iba llevando a mis familiares y participé de las reuniones de la Asociación como delegada". Con la reorganización institucional, fue convocada y tiene el honor de ser la vicepresidenta.

Adriana Luna: nieta de Juan Bautista Rocha. Hija del 'negro' Luna.

Por la pandemia, la celebración entre socios e hinchas deberá esperar un poco más. No por ello, el día pasa por alto: entregaron presentes a toda la "familia matadera", mientras esperan que vuelva a rodar la pelota en el verde césped de la Enrique Pino.

Saludos

Sebastián Arenillas: “Llevo 22 años en el Mundo Matadero y en este 62° aniversario, lo que más me enorgullece es ver que hay muchas más personas identificadas con nuestra querida Institución. Que el esfuerzo que hemos realizado y seguimos realizando, va generando aquello que tanto deseamos. Queremos ver al club recuperar su historia, trabajar en el presente y proyectarse hacia el futuro como una gran familia. Orgullo de sus socios y de toda la ciudad”.

Jonathan Jofré: “Me enorgullece haber sido parte de la gran historia que tiene el club en estos últimos años. De haber conocido gente que hoy en día son amigos. Fui parte del plantel que salió campeón en el 2011-2012 y 2015-2016. Festejo ver cómo sigue creciendo el club con el amor de su gente. Espero poder jugar mis últimos años ahí. Retirarme en ese club que tanto quiero".

Fernando Casal: "En estos 62 años de mi querido club me pasan por la cabeza muchos recuerdos la mayoría buenos y algunos malos. No todo en la vida, brilla. Siempre pensé cómo jugador en salir campeón, cosa que se dio y disfruté, una vez que pude cumplirlo, empecé de a poco a ser parte del club y conocer a grandes compañeros. Tengo grandes amigos. Ya es una parte importante muy presente en mi vida, y eso me llena el corazón. Feliz cumpleaños mi querido club".

Sergio Aguilera: "Orgulloso de formar parte de esta nueva etapa de la institución. Un club formado por gente pionera de la liga Independiente como las familias Rocha y Velazquez.

He tenido la suerte de ser dos veces campeón con estos colores, y pondré todo el empeño para que el club llegue a lo más alto en lo institucional, social y deportivo. Felices 62 años Matador".

José Oyarzo: “Orgulloso de pertenecer a la familia. Con ganas de hacer un poco más por el club. Hoy apoyo a Diego Díaz en la presidencia. Muchos de nosotros lo acompañamos para darle un empuje a la institución que pasó momentos complicados. En la Liga Independiente empecé en el 19 98 con Matadero con Sebastián Arenillas.

Hemos tenido la suerte de incorporar gente que nos da la posibilidad de crecer. Es difícil mantener un toro como ese. No es un club cualquiera, tiene una estructura importante. Difícil de llevar sobre todo en épocas críticas. Si uno no pone empeño se cae muy rápido".

"Con Diego hablamos con toda la nueva comisión para que los 15 que estamos, pongamos el hombro tratando de sumar gente una especie de re fundación de Matadero".

"No está hace mucho pero eligió al club para sumarse y colaborar. Los que entran el mundo de Matadero es gente especial. Incluso hay varios que tienen tatuado el escudo del club”.

Recordó de sus inicios en el club: “A Julio, Héctor y Cesar Rocha, ellos me llevaban a la cancha. Velázquez, el hombre que construyó el club donde hoy tenemos nuestra sede. Ya habrá momento de juntarnos y brindar por este presente y el gran futuro que nos espera"