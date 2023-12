Mateo Fernández de Oliveira lidera el Abierto del Litoral de golf

El golfista bonaerense Mateo Fernández de Oliveira cerró hoy la tercera jornada del 88º Abierto del Litoral con 65 (-6) golpes y es el único líder del torneo que se está disputando en el Rosario Golf Club.

En su primer certamen como profesional en Argentina, Fernández de Oliveira repitió la misma cantidad de golpes que había firmado el jueves y acumula un total de 196 (-17). De esta manera, aventaja por un golpe a Alejandro Tosti y al aficionado Joaquín Ludueña.

"Ser líder en un campo tan bueno como este es una alegría. Hoy jugué con Alejandro y con Joaquín que juegan bárbaro y no me dejaron alejarme. Va a ser un final muy divertido y ojalá pueda mantener este nivel", aseguró el jugador, de 23 años, formado en el Club Náutico San Isidro, en diálogo con la prensa oficial del certamen.

Fernández de Oliveira, quien ya ganó un regional cuando era aficionado, el Abierto Norpatagónico de 2019, esta temporada disputó el Masters, el US Open en Los Angeles Country Club y The Open Championship en Royal Liverpool. Si bien no pudo superar el corte en ninguno de los tres Majors, valoró la experiencia: "Jugar con los mejores siempre es positivo y verlos actuar, reaccionar y pegar siempre es un gran aprendizaje".

El nacido en San Isidro disputó estos tres torneos gracias a la victoria en el Latin America Amateur Championship que se realizó en enero en Puerto Rico.

Alejandro Tosti, el campeón defensor y escolta de Fernández de Oliveira, se mantiene expectante luego de una ronda de 67 (-4). El rosarino, de 27 años, jugará en el PGA TOUR en 2024.

Por otro lado, en su regreso a la actividad, Ángel Cabrera firmó un 67 (-4) y escaló hasta el 7º lugar, con (-9). Cabrera hizo cinco birdies y un bogey. (Télam)