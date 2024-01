Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Matías Díaz, el destacado nadador de aguas abiertas originario de Santa Cruz, se encuentra en la fase de preparación para un desafío extraordinario: atravesar el Río de La Plata en menos de nueve horas y nueve minutos. En diálogo con Radio LU12 AM680, compartió detalles sobre su compromiso, las experiencias que han marcado su trayectoria y las motivaciones que lo impulsan en este nuevo desafío.

Nadando desde los 4 años en el Club Hispano y entrenando allí hasta los 18, Matías dio sus primeros pasos en la natación. Tras mudarse a Buenos Aires para estudiar, combinó el entrenamiento con sus estudios y se recibió como kinesiólogo. Profesión que ejerce hoy en día para poder afrontar sus gastos, “vivo de la kinesiología, porque de nadador es imposible, aunque es el objetivo de estos próximos años. Ahora no se puede, entreno cinco o seis horas por día y además tengo que atender pacientes“.

Sobre sus inicios en las competencias, Matías cuenta, “empecé con los viajes de aguas abiertas, las carreras a nivel mundial, copas del mundo y ya estoy hace 7 años haciendo el circuito mundial. En el medio, logre ganar carreras y hacer varios podios“. Aunque explica estar en busca de nuevos desafíos, ya que las competencias de circuito mundial no arrancan hasta mitad de año en Canadá, “asique en esta etapa del año no tenía nada y me puse el objetivo de cruzar el Río de La Plata“.

Preparación para cruzar el Río de La Plata

La metodología para afrontar competencias de esta índole, no suele variar para Matías pese a lo que el imaginario colectivo podría creer, “se suele entrenar en pileta, para algunas carreras específicas podés cambiar, como puede ser para la carrera de Canadá que es en agua fría, ahí haces tiradas de horas en agua fría para aclimatarte. Pero siempre se suele realizar la preparación en pileta”. Matías también explica que lo ayuda su entrenador, Damián Blaum, quien fue campeón mundial de aguas abiertas, por lo que le brinda una mejor orientación sobre el desafiante cruce.

Con respecto a la dificultad que presentan las competencias de aguas abiertas, el nadador santacruceño explica, “es muy diferente a la pileta, son carreras muy estratégicas, donde tenés que conocerte mucho vos y manejar bien los ritmos, ser muy estratega y estar atento a los cambios de clima en la carrera. Hay muchas variables“. Pero indica, no es nada muy diferente a lo que ya ha competido. Salvo el hecho de que, “quizás hay más corrientes, podés nadar en el mismo lugar durante 30 minutos por estas circunstancias, pero después es muy parecido a lo que compito todos los años“.

Algo con lo que no deberá luchar a la hora de intentar romper el récord, es la dificultad extra que presenta el agua salada. El Río de La Plata tiene 42 kilómetros de agua dulce. “En Italia compito en agua salada y es otra cosa, porque inconscientemente tragas agua durante la carrera y eso te va raspando la garganta, lengua, toda la boca. Entonces 8 horas en agua salada es otra cosa. Tenés hasta más deshidratación“.

Sobre el final, Matías cuenta, “lo primero va a ser cruzar el Río, en las primeras semanas de marzo. Después va a estar el circuito mundial que va a ser en Canadá y la idea si todo sale bien, es cruzar el estrecho de Magallanes. Pero lo más importante ahora es hacer el récord mundial del Río de La Plata y después pensar en la copa del mundo.