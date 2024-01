Mauro Icardi sufrió fractura de huesos faciales y estará inactivo todo enero

El delantero argentino Mauro Icardi sufrió la fractura de huesos faciales durante el empate entre su equipo Galatasaray y Fenerbahce, del 25 de diciembre por la 18va fecha de Superliga turca, por lo que permanecerá fuera de las canchas hasta mediados de enero y recién ahí los médicos evaluaran si lo dejan jugar con una máscara.

Galatasaray aseguró que el argentino “tiene una fractura en los huesos faciales tras recibir un golpe en el partido” y adelantaron que “se le aconsejó que no juegue durante un tiempo tras las consultas con oftalmólogos, otorrinolaringólogos y cirujanos plásticos”, por lo que permanecerá al menos afuera hasta mediados de enero y recién ahí evaluarán si le permitirán jugar con una máscara.

Okan Buruk, el entrenador de Galatasaray señaló que “Icardi sufrió una fractura en el rostro. Recibió tres golpes separados. Quiere jugar con la máscara. Nosotros tomaremos la decisión final, quiero repetirlo, los árbitros también deben proteger a los jugadores".

“Es bastante normal que se produzcan este tipo de fracturas si los árbitros no las protegen. Pediré a los árbitros que protejan más a los jugadores. Hubo un ataque contra los árbitros, todos nos unimos, los protegimos y los apoyamos. Los árbitros también tienen que proteger a los jugadores en el campo”, indicó el entrenador.

Galatasaray se quejó porque aseguró que en ese encuentro, Icardi recibió tres golpes en su rostro pero Fenerbahce contestó que su rival intenta “crear una victimización sobre el jugador que golpeó el poste del arco” en ese mismo partido.

Pero Galatasaray acusó: “Los que sólo quieren justicia para sí mismos siguieron manipulando el fútbol turco desde todos los canales esta noche. Compartimos lo que el panel arbitral, la sala del VAR y las 26 cámaras no pudieron ver y nos avergonzamos en su nombre" en referencia al golpe que lesionó a Icardi. (Télam)