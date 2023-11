Mbappé se niega a contestar sobre su futuro

El delantero francés, Kylian Mbappé, habló hoy en la conferencia de prensa previa al partido de la selección francesa contra Gibraltar por la Eliminatorias hacia la Eurocopa 2024, aunque evitó referirse a su futuro en París Saint Germain, equipo donde podría quedar libre al final de la corriente temporada.

“He venido como capitán de la selección y no respondo si no es por eso, si quieres saber de esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntarme, si es que soy llamado a la conferencia de prensa”, exclamó el goleador, de 24 años.

Además, el exMónaco, que estuvo 6 meses sin brindar declaraciones, se refirió al Balón de Oro que obtuvo el astro argentino Lionel Messi, donde él era uno de los candidatos principales junto al noruego Erling Haaland.

“Messi se lo merece, si gana el Mundial tiene que ganar el Balón de Oro y supe que lo obtendría la noche de la final”, comentó ‘Kiki’.

“Es verdad que Halaand y yo hicimos una buena temporada, pero eso al lado de un Mundial ganado por Messi no tiene comparación, es uno de los mejores de la historia, si no el mejor”, agregó el cuarto goleador histórico de la selección francesa.

Por último, se refirió a los comentarios sobre su desempeño que vertió el DT español de PSG, Luis Enrique, quien señaló que el delantero “debe mejorar”.

“No lo tomé a mal, es un gran entrenador y tiene mucho que aportarme. Estoy es un momento en el que quiero aprender, progresar y ganar títulos. No necesito que me digan que soy el mejor todo el rato para llevarme bien con los entrenadores”, argumentó.

Mbappé acumula 15 goles en igual cantidad de partidos esta temporada con el club francés, y mañana representará a su selección contra Gibraltar en el encuentro que tendrá lugar, a partir de las 16.45, en el estadio Allianz Riviera de Niza. (Télam)