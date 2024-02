"Me dolió que Gorosito dude de mí", lamentó Brandán, el jugador de Chacarita agredido

El mediocampista de Chacarita Fernando Brandán, agredido en el partido suspendido ayer contra Tigre por la Copa Argentina, lamentó hoy las palabras del DT rival, Néstor Gorosito, que pusieron en duda su lesión tras el botellazo recibido por parte de los hinchas rivales.

“Me dolió lo que dijo, me dolió que Gorosito dude de mí", confesó Brandán en Directv Sports radio.

Gorosito lo acusó a Brandán de "ir a cabecear" la botella que arrojaron los hinchas de Tigre cuando iban 7 minutos del segundo tiempo y lo golpeó en la parte superior derecha de la cabeza, lo que lo obligó a hacerse diferentes estudios médicos. El partido se suspendió de inmediato.

"Me sorprende que ni siquiera se preocupen por la integridad de un futbolista, nadie de Tigre me preguntó cómo estaba”, se quejó Brandán.

“La manera de la que se manejó Gorosito, deja muy claro todo", continuó.

Sin embargo, Brandán insistió que el partido se debe "terminar en la cancha", aunque el club ya pidió que se lo den por ganado.

Hasta el momento no hubo determinación oficial por parte de la AFA, restarán 38 minutos del encuentro en el que Tigre está 1-0 arriba con gol del uruguayo Brahian Alemán. (Télam)