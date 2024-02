"Me faltó fuerza para impedir que Díaz Acosta dominara el partido", fue la autocrítica de Jarry

El tenista chileno Nicolás Jarry consideró hoy que su derrota en la final del Argentina Open ante Facundo Díaz Acosta se debió a que "le faltó fuerza para impedir que dominara el partido", que finalmente perdió en sets corridos por 6-3 y 6-4.

"La clave de mi derrota fue que me faltó un poquito de fuerza para impedir que 'Facu' dominara el partido. El propuso un estilo de juego con pelotas altas y pesadas, no pude solucionarlo en todo el partido", analizó el chileno de 28 años.

Jarry, 21 del mundo y vencedor en semifinales del español Carlos Alcaraz, máximo favorito que defendía el título, estuvo incómodo durante todo el partido ante Díaz Acosta, y nunca dio la sensación de poder revertirlo.

"Venía de tres partidos muy exigentes y no logré repetir el nivel, así que lo felicito a 'Facu' por la forma en que jugó. No me sorprendió, venía jugando en este tremendo nivel, solo que no logré hacerle daño", expresó Jarry, quien seguirá su gira por Sudamérica en Río de Janeiro y Santiago, en su país, donde deberá defender el título.

"No es fácil jugar acá, me la banqué, no fui el preferido del público en ninguno de mis partidos", indicó el chileno, en alusión a que la gente alentó a cada uno de los rivales que tuvo: el suizo Stan Wawrinka, el platense Tomás Etcheverry, el murciano Alcaraz y finalmente Díaz Acosta.

"Me quedo con lo positivo de toda esta semana, casi pierdo de entrada con Stan que sacó para partido, y llegué a jugar la final después de ganarle a un jugador top como Carlitos", concluyó el tenista entrenado por el argentino Juan Ignacio Chela. (Télam)