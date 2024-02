"Me gusta cómo juega Racing; estamos para grandes cosas", dijo el presidente Víctor Blanco

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, afirmó hoy que el equipo que dirige Gustavo Costas está "para grandes cosas" y destacó la "identidad" que mantiene, a pesar de los cambios de entrenadores y el paso de los años.

"Tenemos un equipo con identidad. Y es de hace muchos años. Me gusta cómo juega Racing; tenemos un gran plantel. Estamos para grandes cosas y está dado para que ganemos algo", dijo Blanco en diálogo con la radio DSports.

"Siempre los clásicos son algo especial y éste en particular, con Costas como técnico, por cómo siente a Racing. Había muchísimas ganas de hacer un buen papel y por suerte lo pudimos hacer en condición de visitante, cosa que nunca es fácil", señaló Blanco en alusión al triunfo 1-0 ante Independiente, el sábado pasado, por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.

El presidente de Racing también elogió al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, autor del gol de la victoria ante Independiente y una de las incorporaciones para la presente temporada. "Es un jugador que ofrecieron y al técnico le gustó la idea. Lo pudimos contratar y pudimos aprovechar sus ganas de vestir la camiseta de Racing", dijo.

En ese sentido, Blanco señaló que La Academia hizo "un muy buen mercado de pases" con la llegadas de jugadores como Bruno Zuculini, Martínez, Facundo Cambeses, Maximiliano Salas, entre otros.

"El club está pasando un momento donde el jugador quiere venir y eso ayuda muchísimo", dijo Blanco.

Por otra parte, Blanco reiteró que en caso que el ex delantero e ídolo del club Diego Milito se presente a las elecciones de fin de año, retirará su posible candidatura.

"Diego Milito tiene su impronta para ser el nuevo presidente de Racing y no hace falta que esté yo. Su figura alcanza y sobra", manifestó Blanco.

"De todas maneras, es muy temprano para hablar de candidaturas", indicó el actual titular del club de Avellaneda. (Télam)