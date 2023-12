"Me veo en Ferrari por muchos años más", aseguró el piloto español de F1 Carlos Sainz

El piloto español Carlos Sainz se prepara para iniciar su cuarta temporada en la Fórmula 1 con la escudería Ferrari, donde tiene contrato hasta finales del 2024, y reconoció que se ve "de rojo por muchos años más", aunque aclaró que para cerrar una renovación, debe estar "de acuerdo" con la oferta y sentirse "valorado".

"Sinceramente me veo de rojo muchos años más. Esa es mi intención, es donde yo me siento como en casa y donde quiero continuar", confirmó el piloto madrileño en una entrevista con Europa Press.

Sainz, el único piloto que pudo cortar con la hegemonía de Red Bull en esta temporada con su victoria en Singapur, firmó contrato con Ferrari en 2021 hasta finales de 2024 y se encuentra en negociaciones para poder ampliarlo.

"Estando en carreras es muy difícil sentarse para hablar de contratos. Además estás en el momento de decidir muchas cosas del año que viene y entonces los contratos pasan a un segundo plano", explicó.

Si bien su deseo es continuar, dejó en claro que si no se siente "valorado" y no está "de acuerdo" con lo que se le ofrece, "está claro" que se tendrá "que buscar otro equipo. Porque eso pasa siempre en todos los deportes", indicó Sainz.

El español finalizó la temporada 2023 con tres podios, dos terceros puestos y una victoria, pero pese a esto, terminó con sentimientos encontrados. "Un 'poquito' de todo. Rabia, impotencia, frustración", lamentó.

"El dominio de Red Bull genera esas sensaciones, pero es el mundo del deporte. Se pierde muchísimas más veces de lo que se gana y lo que buscamos el año que viene es tener esa oportunidad, esa opción de poder ganar algunas carreras o todas las carreras posibles y de poder luchar un Mundial", deseó.

Y respecto del trabajo que se está realizando sobre el auto para la temporada 2024, Sainz aseguró que le da "esa confianza y esa motivación. Pero tampoco soy un iluso, porque sé perfectamente que es un objetivo muy difícil ganar el título. Red Bull y Max (Verstappen) están en un nivel muy difícil de superar. Vamos a tener que hacer las cosas perfectas si queremos llegar a eso", anticipó. (Télam)