Megan Rapinoe se despide del fútbol con lesión y derrota en la final

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La estrella estadounidense Megan Rapinoe se despidió del fútbol profesional con un gusto amargo ya que se lesionó en el inicio del partido y su equipo, Reign, perdió la final de la liga femenina de Estados Unidos.

En su último partido como profesional, la bicampeona del mundo y ganadora del Balón de Oro en 2019 fue reemplazada a los seis minutos de juego por una desafortunada lesión.

"Definitivamente no es como me había imaginado este último partido. Estoy bastante segura de que me rompí el tendón de Aquiles", declaró Rapinoe, luego del partido, a la transmisión oficial.

A los tres minutos, Rapinoe se cayó sola sin haber tenido ningún contacto de alguna rival y luego de recibir la atención médica se retiró del campo de juego entre lágrimas.

Sin Rapinoe en cancha, Reign perdió 2-1 ante Gotham, que consiguió su primer título de la National Women's Soccer League y le quitó la posibilidad a la máxima referente del fútbol estadounidense de conquistarlo por primera vez.

"Simplemente gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Fue increíble. Al margen de este final, no lo hubiera escrito de otra manera. Estoy orgullosa de mi carrera y realmente agradecida", expresó Rapinoe.

La delantera de 38 años, ícono del deporte y ferviente luchadora por los derechos LGBT+ y de las jugadoras, cerró su carrera con una medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las copas de los Mundiales 2015 y 2019, año en el que fue elegida como la mejor jugadora del Mundo.

Tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde Estados Unidos se despidió en los octavos de final luego de caer ante Suecia, Rapinoe anunció su retiro de la selección y previamente ya había anticipado que esta sería la última temporada en su club. (Télam)