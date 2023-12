"Merecíamos terminar así", dijo el DT de River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, aseguró que su equipo "merecía terminar así", tras consagrarse en el Trofeo de Campeones con una victoria 2-0 sobre Rosario Central.

"Merecíamos terminar así porque tenemos un grandísimo plantel y hoy hicimos un gran partido", dijo el DT apenas consumada la victoria en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

"Ahora, más tranquilos, vamos a poder hacer un balance más elaborado. Hubo momentos de alegría y otros no tan buenos, porque por ejemplo quedamos eliminados muy tempranamente en los torneos internacionales. Pero cuento con un grandísimo plantel que se merecía esta alegría", agregó.

Demichelis admitió que "no fue fácil la vuelta al país después de tantos años en el exterior" y le dedicó el título a su familia. "A mi mujer, a mis hijos, a mis hermanas…", enumeró.

"Soy inmensamente feliz en River. Ser su entrenador es una grandísima experiencia en todo sentido. Tengo un plantel hermoso, de altísima calidad", dijo el exdefensor.

Finalmente, y en relación a las despedidas del club de Enzo Pérez, Jonatan Maidana y el uruguayo Nicolás de la Cruz, Demichelis indicó: "Me sorprendieron desde el primer día, es inolvidable haber sido su entrenador y quedarán en la memoria eterna de los hinchas". (Télam)