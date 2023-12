Messi competirá con Mbappé y Haaland por el premio The Best de la FIFA

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, competirá por un nuevo premio The Best de la FIFA con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, se informó hoy.

La FIFA confirmó hoy a Messi entre los tres finalistas para el galardón al Mejor Jugador del año, que se entregará el próximo 15 de enero en Londres.

El delantero Julián Álvarez, el otro argentino que estaba nominado, quedó afuera de la terna final.

Messi irá por su tercer premio The Best luego de ganar las ediciones de 2019 y 2022.

La actual estrella de Inter Miami correrá desde atrás en esta ocasión ya que se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. En ese lapso, Messi tuvo el cierre de su etapa como jugador de Paris Saint-Germain.

La FIFA le destaca a Messi que se convirtió en el máximo goleador histórico de las cinco principales ligas europeos y que además conquistó la Ligue 1 de Francia e integró el equipo ideal de la temporada 2022/23.

(Télam)