Messi convirtió su primer gol del año en la derrota de Inter Miami en Arabia Saudita

El crack rosarino Lionel Messi convirtió hoy su primer gol del año en la derrota de Inter Miami ante Al-Hilal de Arabia Saudita, por 4 a 3, correspondiente al partido de la gira amistosa por el país saudí.

Messi anotó por la vía penal (ST 9m) para el descuento de Inter Miami ante el club asiático más laureado, en un Kingdom Arena de la ciudad de Riyadh expectante por la visita del capitán del seleccionado campeón del mundo. El rosarino ejecutó de manera excelsa, con un remate al ángulo superior derecho que resultó inatajable para el arquero saudí Habib Al-Watyan.

Al-Hilal se puso en ventaja con los goles del serbio Aleksandar Mitrovic (PT 10m) y el saudí Abdullah Al-Hamdan (PT 13m). El uruguayo Luis Suárez (PT 34m) también señaló su primer gol del año, el primero desde su arribo a Inter Miami, y el brasileño Michael (PT 44m) estableció el 3-1 parcial para el equipo dirigido por el portugués Jorge Jesús.

Michael dio la nota con la celebración de su conquista al estilo Cristiano Ronaldo, lo cual motivó la reacción positiva de los hinchas, a pesar de que haga referencia a la máxima figura de Al-Nassr, el eterno rival. Además, el portugués continúa como la contracara de Messi en la división de las preferencias de los aficionados al fútbol.

Messi concretó el segundo tanto para Inter Miami y un minuto después dio el pase para el inicio del gol del volante David Ruiz para el 3-3 (ST 10m). Ruiz, quien representa al seleccionado de Honduras desde el año pasado, marcó la igualdad con una gran jugada personal para la levantada del equipo estadounidense.

Sin embargo, sobre el cierre del partido, el brasileño Malcom, de cabeza (ST 43m), convirtió el gol de la victoria para Al-Hilal.

Las "Garzas", con el rosarino Gerardo Martino como entrenador, tuvieron a Messi y al ex defensor de Racing Tomás Avilés como titulares.

Además jugaron desde el inicio Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, ex compañeros de Messi en tiempos dorados con Barcelona.

No fueron de la partida el ex Colón de Santa Fe Facundo Farías, víctima de una grave lesión de rodilla en la pretemporada, ni Benjamín Cremaschi, operado de una hernia.

Inter Miami asumió su tercer partido amistoso de los siete programados en diferentes latitudes con vistas al inicio de la temporada oficial en Estados Unidos, que se producirá el 21 de febrero ante Real Salt Lake en Miami.

En los dos juegos anteriores, con un Messi de participación progresiva, Inter Miami empató sin goles con el seleccionado de El Salvador en San Salvador y luego cayó ante Dallas FC 1-0 en el Cotton Bowl de esa ciudad texana.

El capitán del seleccionado argentino disputó el primer tiempo del amistoso con los centroamericanos, amplió su presencia a 65 minutos en el ensayo con Dallas y ante Al-Hilal jugó hasta los 43 minutos del segundo tiempo, reemplazado por el finlandés Robert Taylor.

El amistoso representó una exigencia futbolística para Inter Miami frente al líder de la liga saudí que presentó a figuras de renombre como el brasileño Renan Lodi, el portugués Rubén Neves y los serbios Sergej Milinkovic-Savic y Mitrovic.

Al-Hilal, dirigido por el prestigioso entrenador portugués Jorge Jesús, no pudo contar con el arquero marroquí Bono y el marcador central senegalés Kalidou Koulibaly, quienes fueron convocados por sus respectivos seleccionados para la Copa Africana de Naciones, y el crack brasileño Neymar. El otro ex socio de Messi en Barcelona continúa en recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda, el 18 de octubre pasado en el estadio Centenario de Montevideo.

Inter Miami cerrará su estadía en Arabia Saudita con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, cuya presencia quedó en suspenso por una lesión que obligó al club asiático a posponer dos compromisos en China.

Si el luso se recupera a tiempo, reeditará con el astro argentino el viejo duelo del clásico del fútbol español, uno como futbolista de Barcelona y el otro con la camiseta de Real Madrid, en lo que probablemente sea el último choque entre ambos.

Messi (36 años) y Cristiano Ronaldo (38) tienen un historial de 35 ocasiones enfrentamientos a lo largo de sus carreras, con un balance favorable para el argentino, que ganó 16 veces, perdió 10 y empató 9.

Finalizada la gira en Medio Oriente, Inter Miami volará a Hong Kong para jugar el 4 de febrero contra un equipo de estrellas de la liga local y tres días después viajará a Japón, donde asumirá un amistoso con Vissel Kobe, que tendrá como invitado al español Andrés Iniesta, amigo y excompañero de Leo en Barcelona.

La pretemporada de Inter Miami terminará en casa, el 15 de febrero, ante Newell's Old Boys de Rosario en el DRV PNK Stadium, un partido sin dudas especial para Messi y Martino. El 10 de Argentina nunca jugó contra el club de sus amores, mientras que el "Tata" lo enfrentó como DT de Colón de Santa Fe en 2005. (Télam)