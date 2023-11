Messi disputa con Inter Miami el último partido de 2023 en la "Noche d'Or"

Lionel Messi jugará mañana con Inter Miami el último partido de 2023 en el marco de la "Noche d'Or, un evento organizado en honor a su octavo Balón de Oro.

El partido amistoso contra New York City se disputará desde las 22:00 en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por la MLS Season Pass de la plataforma Apple TV.

El director técnico de Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino", confirmó que Messi jugará desde el inicio pero no aseguró que vaya a completar el partido que cerrará la actividad del equipo en 2023 luego de no haber clasificado a los playoffs de la MLS.

"No sé si va jugar los 90 minutos pero está jugar. Además, es el gran artífice de este partido, queremos acompañarlo en el festejo de su octavo Balón de Oro y también es una oportunidad para volver a competir, que la gente vea a 'Leo' y despedirnos de la temporada", dijo el "Tata" Martino en rueda de prensa.

Luego de la cancelación de la gira por China, Inter Miami armó este evento llamado la "Noche d'Or" para homenajear a Messi y cerrar la temporada 2023 que incluyó el primer título de la franquicia con la Leagues Cup y el subcampeonato en la US Open Cup.

Luego del partido, Messi quedará liberado para sumarse al seleccionado argentino de cara a los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Según informó Martino, la pretemporada de Inter Miami comenzará el 10 de enero de 2024 y la MLS arrancaría entre fines de febrero y principios de marzo.

(Télam)