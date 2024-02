Messi inicia su temporada 2024 con Inter Miami y abre la competencia de la MLS

Lionel Messi abrirá mañana oficialmente su temporada 2024 cuando con Inter Miami enfrente a Real Salt Lake, como local, en el partido inaugural de la MLS.

El partido se disputará desde las 22.00 de la Argentina en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale y será transmitido por la MLS Season Pass de la plataforma Apple TV.

La presentación del equipo de Messi será el partido central de la primera jornada de la MLS que continuará el sábado con el resto de los encuentros.

A casi veinte años de su debut oficial como profesional, el astro argentino abrirá la temporada de la MLS luego de haber revolucionado el fútbol estadounidense con su llegada en julio del año pasado con un título y 11 goles en 14 partidos.

Luego de una desgastante pretemporada con partidos en El Salvador, Estados Unidos, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, el equipo liderado por el capitán del seleccionado argentino cerró su preparación con el especial partido ante Newell's Old Boys, que terminó en empate 1-1.

La pretemporada del ganador de ocho Balones de Oro no pudo ser perfecta ya que el 29 de enero en el compromiso ante Al Hilal, en Arabia Saudita sufrió una inflamación en el aductor.

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, informó que el 10 está totalmente recuperado de la dolencia y está listo para arrancar una exigente temporada.

Messi afrontará con Inter Miami seis partidos en menos de un mes ya que el 18 de marzo tiene previsto reencontrarse con el seleccionado campeón del Mundo para la primera ventana FIFA del 2024.

Además de los primeros cinco encuentros de la MLS, Inter Miami debutará en la Liga de Campeones de la Concacaf entre el 5 y el 7 de marzo ante el ganador de la serie entre Nashville SC y Deportivo Moca, de República Dominicana.

Este torneo continental tiene suma relevancia ya que el campeón clasifica al Mundial de Clubes de la FIFA.

El calendario 2024 de las "garzas" también incluye la defensa del título en la Leagues Cup, que se desarrollará después de la Copa América entre el 26 de julio y el 25 de agosto.

Además, por la presencia de Messi, se creó la Copa Interamericana, de la que participarían dos equipos de Concacaf más dos de Conmebol: Inter Miami (como ganador de la Leagues Cup), León (vencedor de la Liga de Campeones de Concacaf), Fluminense (campeón de la Copa Libertadores 2023) y Liga de Quito (ganador de la Copa Sudamericana 2023).

La US Open Cup, certamen al que Inter Miami llegó a la final con participación de Messi, todavía no está confirmada ya que los equipos de la MLS se niegan a formar parte por el exigente calendario.

Inter Miami, la franquicia que tiene como cara visible al inglés David Beckham, iniciará su quinta temporada en la MLS con la obligación de pelear por el título tras quedar afuera de los playoffs en 2023.

El equipo se reforzó con la llegada estelar del goleador uruguayo Luis Suárez, quien se sumará al grupo de ex Barcelona junto a Jordi Alba y Sergio Busquets, y en las próximas horas podría cerrarse el arribo del mediocampista Federico Redondo.

El volante surgido de Argentinos Juniors e hijo del histórico Fernando Redondo se unirá a los argentinos Tomás Avilés, Nicolás Freire, Facundo Farías, Franco Negri y Benjamín Cremaschi. (Télam)