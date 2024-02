Messi jugó media hora para el Inter Miami en Japón

El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo, Lionel Messi, jugó la última media hora para el Inter Miami, que cerró la gira por Arabia Saudita y Japón con un amistoso en Tokio ante el Vissel Kobe y un empate sin goles que luego fue derrota por 4 a 3 en una serie de penales.

Messi, en plena recuperación de una dolencia muscular (inflamación en el aductor) ingresó al partido jugado en el estadio Nacional de Tokio a los 14 minutos del segundo tiempo en reemplazo del hondureño David Ruiz y estuvo a punto de marcar el gol de la victoria.

El crack rosarino ingresó al área rival y sacó un fuerte remate de zurda que tapó en forma parcial el arquero nipón Powell Obinna Obi, luego recogió el rebote y volvió a rematar, esta vez de derecha, pero un defensor del Vissel Kobe evitó en la línea lo que hubiera sido el gol del triunfo para el equipo dirigido por Gerardo "Tata" Martino.

El Inter Miami tuvo desde el inicio al uruguayo Luis Suárez, a los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets (salió lesionado) y al argentino Tomás Avilés, exdefensor de Racing Club.

En cuanto a Messi, se lo vio muy bien los minutos que jugó aunque prefirió no participar en la ejecución de los penales.

Messi estuvo muy participativo, asociándose con los mediocampistas, filtró algunes pases con su estilo y casi anota, con la curiosidad de que no ejecutó en la tanda de penales.

En la previa del encuentro, Messi recibió la visita de un excompañero en el Barcelona, el español Andrés Iniesta, de 39 años y actual jugador del Emirates Club de la UAE Pro League de los Emiratos Árabes Unidos.

Messi, Iniesta, Busquets, Alba y "Lucho" Suárez se tomaron fotos y recordaron sus épocas de máxima gloria en el Barcelona.

En cuanto al Inter Miami, concluyó en Tokio una gira en la que visitó cuatro países y disputó seis partidos en 20 días. En los amistosos, Messi marcó apenas un gol de penal y se ausentó en un encuentro.

En ese contexto, el equipo del DT rosarino "Tata" Martino igualó con el seleccionado de El Salvador (0-0) en la ciudad de Cuscatlán, luego perdió con el FC Dallas (1-0) en la ciudad texana, y después cayó dos veces en Riad (Arabia Saudita), frente a Al-Hilal por un ajustado 4 a 3 y luego ante Al Nassr por un abultado 6 a 0 y donde Messi ingresó algunos pocos minutos.

El astro no jugó en la victoria de Inter Miami sobre Hong Kong All-Stars por 4 a 1 y en esta jornada apenas estuvo la última media hora.

El próximo partido amistoso del Inter Miami será muy especial debido a que enfrentará al Newell's Old Boys, el equipo en el que Messi inició su carrera y del cual es hincha confeso.

Ese amistoso será el jueves 15 de febrero próximo en el estadio que el Inter Miami posee en Fort Lauderdale, en La Florida. (Télam)