"Messi tendrá su homenaje cuando él quiera", aseguró el presidente de Barcelona

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, aseguró hoy que el club está abierto a organizar un homenaje a Lionel Messi, pero aclaró que se hará cuando él quiera.

"Nosotros estamos abiertos a hacerlo cuando ellos quieran. Messi es el mejor jugador de la historia, lo respetamos y admiramos, por supuesto merece un homenaje en Can Barça (en la casa del Barça)", respondió Laporta en una entrevista que replica el diario español Marca.

Laporta reveló que hubo un acercamiento con el entorno de Messi para organizar un posible partido homenaje pero después "quedó un poco en el limbo".

"Al final no se dio, porque lo que nos dijo era totalmente lógico: que por la presión a la que había estado sometido en París prefería ir al Inter de Miami, porque eso le daría cierta estabilidad. Una decisión que respetamos", manifestó Laporta, en referencia a las negociaciones que se dieron cuando el mejor jugador del mundo terminó su vínculo con Paris Saint Germain en junio de este año.

No obstante, lo ideal para el titular "culé" sería que el homenaje se haga cuando termine la remodelación del estadio Camp Nou en julio de 2026 con un aforo para más de cien mil espectadores. (Télam)