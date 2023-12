Messi tuvo su día de celebración "completo", con buenas noticias a un año del Mundial

Lionel Messi tuvo hoy su "día perfecto", desde la mañana a la noche, con el "buenos días" de un saludo recordatorio por el año del Mundial de Qatar, unas "buenas tardes" con la inauguración de un mural gigantesco en pleno centro porteño y unas "buenas noches" con festejo en el predio de AFA, en Ezeiza, donde se acunaron los sueños que condujeron a la selección argentina hacia la tercera estrella de su historia.

Claro que esto no fue lo único que le pasó durante este lunes 18 de diciembre, sino que además recibió la noticia de que se confirmó para el 15 de febrero en los Estados Unidos el partido amistoso entre su equipo actual, Inter Miami, y su club de origen, Newell's Old Boys.

Y en medio de todo esto también Messi se dio el tiempo para regalarle al tenista español Rafael Nadal nada menos que la camiseta que utilizó en la final de Qatar ante Francia para su museo personal.

"A un año de la locura más hermosa de mi carrera. Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida. Feliz aniversario para todos", fue el "buenos días" que hoy le dio Messi al mundo entero desde Rosario, donde está desde ayer para pasar Navidad y Año Nuevo.

"Lío" llegó ayer nomás a Rosario, algo inusual a lo largo de su exigente carrera en Barcelona y París Saint Germain, donde siempre le resultaba imposible hacerlo con tanta antelación, porque estar en sus pagos una semana antes de la Nochebuena era impensado.

Pero ahora esta laxitud que le permite ser parte de una liga como la Major League Soccer estadounidense le facilita algunos "gustos" que lo permiten salir un poco de esa jaula de oro en la que se encuentra recluido por el "solo" hecho de ser el mejor futbolista del mundo.

Aunque en estos días en su tierra natal "Lío aprovechará para juntarse con el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, para analizar el futuro del santafesino de Pujato, que justamente puso en duda su continuidad para después de la Copa América de 2024 tras el partido con Brasil por Eliminatorias Sudamericanas del mes pasado en el Maracaná.

Las "buenas tardes" llegaron con emociones varias, empezando por la inauguración de un mural con su imagen pintada del festejo del gol a México en el Mundial de Qatar sobre una pared de 35 metros de alto0 por 20 de ancho situada en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano y un "banderazo mundialìstico" que se hizo extensivo al Obelisco porteño, como evocación de aquel inolvidable domingo 18 de diciembre de 2022.

Simultáneamente desde los Estados Unidos llegaba la confirmación en forma de promoción del partido entre Inter Miami y Newell`s Old Boys, ahora dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera, con una foto de Gerardo Martino y Messi abrazados, con ´Lio" luciendo la camiseta rosa de la franquicia norteamericana.

"Estoy encantado de darle la bienvenida a mi querido Newell's a nuestra casa aquí en Miami. Será un partido especial por todo lo que Newell's Old Boys significa para mí. Será una buena oportunidad para prepararnos para lo que seguramente será una temporada apasionante", expresó el "Tata" Martino, el técnico de Inter Miami que dirige allí a Messi como lo hizo también en el seleccionado argentino entre 2014 y 2016.

Y en el marco de esta jornada celebratoria, Messi también tuvo otro gesto para un verdadero ícono del deporte en España, en definitiva la tierra que lo cobijó durante la mayor parte de sus 36 años de vida, como el mallorquín Nadal.

El tenista nacido en Mallorca, donde hoy vive el técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, tiene su propio museo que cuenta con "piezas de colección" deportiva de las máximas figuras del deporte mundial..

"Para Rafa, con mucho cariño y admiración. Un año después de ganar el Mundial", es la dedicatoria exhibida desde hoy en el Rafa Nadal Museum, el complejo deportivo situado en la localidad de Manacor, donde puntualmente nació su propietario en el mismo mes pero un año antes que Messi, el 3 de junio de 1986, cuando Argentina estaba a punto de ganar en Mèxico el segundo mundial de su historia con Diego Maradona como líder.

El también dueño de 22 títulos de Grand Slam tiene elementos utilizados por la flor y nata del deporte universal, entre ellos la camiseta del mejor basquetbolista de todos los tiempos, el estadounidense Michael Jordan, los palos de su compatriota, el golfista Tiger Woods, las zapatillas del atleta jamaiquino Usain Bolt, el casco del piloto alemán Sebastian Vettel, los botines del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la malla del nadador norteamericano0 Michael Phelps, entre más. Ahora está la de "Lìo".

Y las "buenas noches" estuvieron allí donde empezaron los sueños del Mundial que hoy cumple un año, el predio afista de Ezeiza, donde se llevó a cabo una cena-show que contó con la animación de grupos y solistas de distintas corrientes musicales, por caso la cantante folklórica Soledad Pastorutti, la bailarina de tango Mora Godoy y el músico urbano Rusherking, además el DJ Fer Palacios.

Todos ellos fueron aplaudidos desde sus mesas por campeones del mundo de 1978 como Ubaldo Fillol, Omar Larrosa y Alberto Tarantini, así como de 1986, tal el caso de Oscar Ruggeri, y en representación de los de 2022 estuvo Thiago Almada, que justamente se encuentra concentrado en Ezeiza con el seleccionado sub-23 que dirige Javier Mascherano y participará del Preolímpico de Venezuela el mes próximo.

Messi fue por supuesto partícipe a la distancia para cerrarse una jornada que tuvo a la tercera estrella para iluminarla mañana, tarde y noche, y que no se apagará nunca, como la que "Lío" representa y representará en sí mismo también para siempre. . (Télam)