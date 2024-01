Messi y Scaloni, reunión inminente en Rosario

El capitán Lionel Messi y el entrenador Lionel Scaloni se reunirán en principio mañana antes del mediodía en Rosario para concretar finalmente ese postergado encuentro entre ambos anunciado por el técnico del seleccionado argentino en Miami durante el sorteo de la Copa América de los Estados Unidos.

Según fuentes vinculadas a las partes el encuentro se llevará a cabo en Funes, la localidad cercana a Rosario donde Messi se encuentra desde el 17 de diciembre para pasar las festividades de fin de año, distante unos 25 kilómetros de Pujato, donde justamente está Scaloni con su familia.

La idea del encuentro que surgió de Scaloni se apoyaría en dos temas centrales, que tendrían que ver con un recambio de jugadores y planificación de entrenamientos que habrían pedido los propios futbolistas.

Esto último tiene que ver con que en las últimas prácticas de Eliminatorias en el predio de Ezeiza hubo algunas que estaban anunciadas en un horario determinado y se terminaban retrasando.

En cuanto al recambio, la propuesta del técnico es que en la fecha FIFA de marzo próximo para la que el presidente de AFA, Claudio Tapia, está trabajando en la consecución de rivales, es que unos cinco jugadores del "staff habitual" no sean parte de la convocatoria y en sus lugares pueda probar a otros apuntando justamente a la etapa post Copa América.

Es que el inexorable fin de ciclo de algunos campeones del mundo se acerca porque los tiempos son extensos entre competencias, ya que hoy en día faltan seis meses para la Copa América y nueve para la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre próximo.

Para después de la competencia en los Estados Unidos ya anunció que dejará de ponerse la camiseta celeste y blanca Ángel Di María, que el próximo 14 de febrero cumplirá 36 años, mientras que Nicolás Otamendi lo hará dos días antes.

Pero también hay otros que están jugando poco, amesetaron sus rendimientos o les falta la continuidad que al técnico le gustaría, y vio patentizadas esas señales de alarma justamente en los dos últimos partidos de Eliminatorias, seguramente los más difíciles de toda la serie, frente a Uruguay y Brasil.

La luz roja se encendió con fuerza por primera vez en la Bombonera ante los dirigidos por Marcelo Bielsa, que con su dinámica en mitad de cancha, una zona que había ganado justamente en eso con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, superaron netamente a un equipo argentino que además padeció en grado sumo al potente Darwin Núñez, y el que más lo sufrió fue justamente Otamendi, que terminó mirándole seguido el dorsal.

Esa derrota por 2 a 0 abrió la compuerta a otra actuación de similar tenor en el Maracaná, donde la histórica victoria por 1 a 0 maquilló otra actuación discreta del equipo argentino, en el mismo slow motion que ante los uruguayos, porque Brasil nunca en la historia había perdido como local en Eliminatorias.

Pero al que no engañó para nada ese triunfo ante un seleccionado brasileño diezmado por las ausencias, entre más, de Neymar, Casemiro, Marquinhos y Richarlison, fue justamente a Scaloni, que apenas finalizado el encuentro avisó, para muchos como "de la nada", pero seguramente para él y su entorno no, que había llegado el momento de "repensar el futuro".

Este anuncio que podía representar el principio del fin de la "Scaloneta" ante una serie de circunstancias que empezaron a enhebrarse inmediatamente y que iban desde, según lo manifestado por el técnico, "la necesidad de analizar como seguir, porque la vara está hoy arriba de todo y es difícil seguir ganando siempre", hasta cuestiones económicas no resueltas que surgieron de otras fuentes, fue creciendo conforme pasaron las horas.

Los premios por el Mundial obtenido en Qatar en diciembre de 2022 que recién los percibió el cuerpo técnico un año después, siendo además el grupo que componen Scaloni y sus ayudantes de los que menos cobran entre sus pares de los demás seleccionados sudamericanos por obra y gracia de la brecha cambiaria, también sumaban en esta novela cuyo guión empezó a escribirse en las entrañas del Maracaná en la madrugada del 22 de noviembre con Télam presente.

Por eso fue que el pasado 7 de diciembre, cuando volvió a hablar brevemente con la prensa en Miami tras cruzarse un par de minutos con "Chiqui" Tapia durante el sorteo de la Copa América realizado en Miami, además de reiterar lo dicho en Río de Janeiro, también le agregó a modo de anuncio que se reuniría con Messi "a la brevedad".

Y esto pasará mañana, para ver como sigue la historia de los terceros campeones del mundo argentinos de la historia del fútbol después de aquel de 1978 dirigido por César Menotti que capitaneaba Daniel Passarella y el de 1986 que conducía Carlos Bilardo con Diego Maradona como capitán. Ahora es el tiempo de Messi y Scaloni, para que el feliz pasado reciente siga teniendo futuro y no empiece a convertirse ya en otro dulce recuerdo.

, (Télam)