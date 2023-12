"Mi sensación hoy es que vamos a ganar la Premier League", afirmó 'Pep' Guardiola

El entrenador del Manchester City, Josep 'Pep' Guardiola, expresó hoy su confianza en que el equipo, a pesar de la racha de tres empates consecutivos, logrará su cuarto título consecutivo de la Premier League.

"Tenemos que jugar mucho mejor y no recibir tantos goles, pero mi sensación hoy es que vamos a ganar la Premier League", declaró Guardiola en la previa del partido de mañana contra Aston Villa, por la fecha 15.

"La gente no lo cree ahora después de tres empates pero sentimos que lo vamos a lograr de nuevo aunque no será fácil porque ningún equipo lo consiguió todavía", agregó Guardiola, en referencia a la inédita marca de cuatro títulos en fila.

El City empató 3-3 contra Tottenham el pasado sábado, como local, y con 30 puntos quedó a tres de Arsenal cuando ya se disputaron 14 de los 38 fechas.

El equipo del campeón del Mundo Julián Álvarez visitará mañana a Aston Villa, del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, desde las 17:15 con transmisión de Star+. (Télam)