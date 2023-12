Milei: "Sabía que Riquelme me iba a mandar a escrachar"

El presidente Javier Milei aceptó este jueves que tenía conocimiento de que Juan Román Riquelme, flamante presidente de Boca Juniors, lo iba a "mandar a escrachar" durante su visita a La Bombonera para participar de las elecciones del pasado domingo en el club.

El primer mandatario reveló que su asistencia a los comicios del "Xeneize" fue por lealtad a Mauricio Macri, candidato a vice en la lista opositora que fue derrotada, y también por "una cuestión de batalla cultural".

"Sabía por dónde iba a ir el resultado y no sólo que fui sabiendo que iba a ganar Riquelme sino que además sabía que efectivamente me iba a mandar a escrachar", contó Milei en una entrevista que concedió a Radio Rivadavia.

El presidente fue insultado y reprobado el domingo cuando salía de una de las carpas montadas en La Bombonera, donde los socios eligieron a Riquelme como presidente por los próximos cuatro años. "Sí, fueron 20 personas", minimizó.

"Sabía que iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme, pero ¿me tengo que dejar intimidar por un grupo de patoteros?", se preguntó.

Milei justificó además su presencia en Boca como elector en señal de agradecimiento a Macri, quien lo respaldó políticamente de cara al balotaje presidencial para derrotar al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"En la vida hay que ser leal. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado al ayudarme a mí, ¿cómo no lo voy a ayudar a él?", asumió. (Télam)