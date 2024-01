Millonarios ganó la Superliga colombiana y el argentino Santiago Giordana marcó un tanto

Millonarios de Bogotá, con un tanto del argentino Santiago Giordana, le ganó anoche a Junior de Barranquilla por 2 a 0, como local y obtuvo la Superliga colombiana de fútbol 2023.

El cotejo, desquite del celebrado en Barranquilla con triunfo de Junior por 1-0, se jugó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y Millonarios obtuvo el título por el saldo de goles.

Los goles de Millonarios fueron convertidos por Giordana (ex Belgrano, Villa Dálmine, Temperley y Chacarita) a los 53 minutos y Leonardo Castro a los 83, indicó As Colombia.

La Superliga de Colombia​, es una competencia oficial que la juegan los equipos campeones del Apertura (Millonarios) y Clausura (Junior) de la primera división del fútbol en Colombia. El torneo es organizado por la División Mayor del Fútbol Colombiano desde su creación en el año 2012.​​

En Junior jugó el defensor argentino Emmanuel Olivera, ex Vélez Sarsfield, Almirante Brown, Boca Unidos, Colón y Banfield.

Con este triunfo en la Superliga, Millonarios llega a 22 títulos oficiales en toda su historia con 16 Ligas, tres Copas Colombia, dos Superligas y 1 Copa Merconorte. (Télam)