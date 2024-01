Minas, con argentinos, avanza a semifinales de la Copa Super 8 de básquetbol en Brasil

Minas Tennis Clube, con argentinos en cancha, venció a Fortaleza por 73 a 69 y accedió a las semifinales de la Copa Súper 8 del básquetbol de Brasil.

En el estadio Arena UniBH de Belo Horizonte, el equipo local sacó pasaje para medirse en la próxima instancia con Unifacisa, que sorprendió y dejó en el camino al campeón vigente Sesi Franca, tras derrotarlo por 94-92.

En el equipo ganador, el escolta entrerriano Luciano González (ex San Lorenzo e Instituto de Córdoba) firmó una planilla de 13 puntos (3-5 en dobles, 2-6 en triples, 1-1 en libres), 3 asistencias, 2 rebotes y un robo en 30m.

Además, el base rosarino Cristian Cortés (ex Obras Sanitarias) completó su faena desde el banco de relevos con un saldo de 6 unidades (0-1 en dobles, 2-3 en triples), 2 rebotes, un pase gol y un recupero en 10m.

Mientras que el armador cordobés Franco Baralle (ex Quimsa de Santiago del Estero) finalizó con un balance de 4 tantos (0-3 en dobles, 1-4 en triples, 1-2 en libres), 5 rebotes y 2 asistencias en 30m.

En el conjunto visitante, el base tucumano Sebastián Orresta (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) diseñó una buena performance con 6 puntos (2-4 en dobles, 0-3 en triples, 2-2 en libres), 7 rebotes, 5 asistencias y un recupero en 33m.

En el gimnasio Pedrocao de San Pablo, en tanto, Unifacisa, con una excelente tarea de los argentinos, superó al campeón Franca.

En el quinteto ganador sobresalió la labor del base juninense Facundo Corvalán (ex Ciclista Juninense), quien cerró su actuación con 17 tantos (4-7 en dobles, 1-4 en triples, 6-6 en libres), 6 asistencias, 2 rebotes y 2 recuperos en 32 minutos.

Mientras que el escolta paranaense Matías Solanas (ex San Martín de Corrientes) consiguió planilla perfecta con 11 puntos (4-4 en dobles, 1-1 en triples), un rebote, una asistencia y un robo en 25m.

En Franca no alcanzó la tarea del armador juninense Santiago Scala (ex Instituto), quien finalizó con 17 puntos, 2 rebotes, un pase gol y un robo en 21m. (Télam)