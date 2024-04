La Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios lanzó la programación para la Primera C y D. Se jugará la 18° fecha en las canchas de Adoem, Independiente y Nora Vera. Los encuentros son cruciales, la competencia se encuentra en a tan solo de tres fechar de finalizar la fase regular.

Primera C

La Tercera división está muy peleada, Pasaje Aragón es el puntero con 39 puntos, le sigue Atlanta RG con 37, pero con dos partidos menos que el líder. De cerca le sigue La Academia con 36. El máximo artillero de esta categoría es Gastón Vásquez de Aragón con 31 goles en 17 partidos jugados.

Programación, sábado: 13:00 San Antonio vs. Ahonikén, 15:00 Juventud Unida vs. Deportivo Malvinas, 17:00 Quilmes vs. La Academia, 19:00 Racing RG vs. Atlético Salta y 21:00 O’higgins vs. Ragazzi.

Mientras el domingo se enfrentarán: 13:00 Bella Vista vs. Miramar, 15:00 Atlanta RG vs. Fortín Marina, 17:00 Deportivo Fénix vs. Panteras FC, 19:00 Chopper’s vs. Defensores del Sur y 21:00 Atlético Federal vs. Soem.

Primera D

El líder de esta categoría es Bet–El con 35 puntos, le sigue Misioneros y Santa Cruz FC con 32. Un poco más lejos se encuentra Real Sociedad. El máximo goleador de la Primera D es Bruno Santos de Gas Aike con 12 goles.

El sábado se jugará tan solamente en la cancha de Adoem, y serán los siguientes: 13:00 Arco Iris vs. Halcones del Norte, 15:00 Atlético Mineiro vs. 22 de Septiembre y 17:00 Deportivo Caly vs. Deportivo Cacique.

Ya el domingo en la “Flecha” Vera se enfrentarán: 13:00 Sur 87 vs. Deportivo Urbano, 15:00 Misioneros vs. Bet-El y 17:00 Los Pibes vs. Q’Picu. El mismo día pero en la cancha de Adoem se medirán; 13:00 Adoem vs. Santa Cruz FC, 15:00 Real Sociedad vs. Gas Aike y 17:00 Villa Mitre vs. Río Gallegos FC.