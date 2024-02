Mitre de Santiago del Estero debutó con la victoria ante San Telmo

Mitre de Santiago del Estero debutó hoy con la victoria ante San Telmo, por 1 a 0, en el partido válido por la primera fecha de la zona B de la Primera Nacional.

El delantero Juan Pablo Gobetto (ST 25m) marcó el único gol del encuentro disputado en el Estadio José y Antonio Castiglione del club santiagueño.

San Telmo terminó con diez jugadores por la expulsión del volante Emiliano Franco (ST 16m).

La jornada también registró el triunfo de Agropecuario ante Patronato de Entre Ríos, por 1 a 0, en la zona A.

La jornada continuará mañana:

17.00: Chacarita-Deportivo Maipú (TyC Sports), All Boys-Tristán Suárez, Deportivo Morón-Brown de Adrogué

17.30: Talleres de RdE-San Miguel, Estudiantes BA-Ferro.

19.05: Quilmes-Temperley (TyC Sports)

19.10: Nueva Chicago-Almagro (DirecTV)

20.00: San Martín (T)-Gimnasia (J), Aldosivi-Atlético Rafaela

21.10: Colón de Santa Fe-Defensores Unidos

Domingo:

17.00: Arsenal-Güemes de Santiago del Estero, Brown de Puerto Madryn-Racing de Córdoba, Gimnasia (S)-Chaco For Ever, Almirante Brown-Atlanta (TyC Sports)

19.00: San Martín de San Juan-Alvarado

19.30: Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano

20.00: Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Madryn (Télam)