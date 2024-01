Mitre de Santiago del Estero inicia labores con plantel renovado

El plantel de Mitre de Santiago del Estero comenzó hoy las labores de preparación, con un equipo renovado, con miras al arranque del torneo de la Primera Nacional de fútbol, pautado para febrero venidero.

El conjunto "aurinegro", bajo la conducción del flamante DT Joaquín Sastre (ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza), se entrenó en el estadio José y Antonio Castiglione de la capital provincial.

El equipo santiagueño exhibió un profuso "cambio de cara", respecto de la base que mantenía la pasada temporada, cuando era dirigido por Alfredo Grelak. De hecho, once incorporaciones se hicieron presentes hoy en la primera práctica.

Los jugadores que Tobías Arévalos González (mediocampista, ex Atlético de Rafaela); Oscar Piris (defensor, Unión de Santa Fe), Nicolás Agorreca (defensor, Deportivo Maipú de Mendoza)

Kevin Isa Luna (delantero, Atlético Tucumán); Tiago Ferreyra (defensor, Juventud Unida Universitario de San Luis); Agustín Ramírez (delantero, Gimnasia La Plata); Tobías Coppo (defensor, Boca Unidos de Corrientes); Gaspar Triverio (volante, Victoria de Honduras); Juan Pablo Gobetto (volante, Juventud Unida Universitario de San Luis); Marcelo Rolón (defensor, Sol de América de Formosa) y Bautista Echeverry (arquero, Vélez Sarsfield).

(Télam)