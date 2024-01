Monterrey del argentino Ortíz alcanza la punta de la Liga MX tras vencer a San Luis

Monterrey, dirigido por el argentino Fernando "Tano" Ortíz, alcanzó la punta del torneo Clausura de la Liga MX en México tras vencer anoche como local a Atlético San Luis y favorecerse con el empate sin goles de América en campo de Necaxa, por la tercera fecha.

Los "Rayados", con cuatro argentinos en su formación inicial, el arquero Esteban Andrada, los mediocampistas Jorge "Corcho" Rodríguez y Maximiliano Meza y el delantero Germán Berterame, ganaron con un doblete del estadounidense Brandon Vázquez y un tanto del español Sergio Canales.

Para San Luis empató transitoriamente el argentino Mateo Klimowicz, futbolista surgido de Instituto de Córdoba.

Monterrey y América quedaron al frente de las posiciones con 10 unidades, a la espera de la presentación de esta noche de Tigres de Monterrey (9) como visitante de Querétaro.

Por otra parte, Cruz Azul, dirigido por el DT argentino Martín Anselmi, venció de local a Mazatlán por 2 a 1, con tantos del delantero uruguayo Gabriel Fernández (16m. PT) y Ángel Sepúlveda (51m. PT).

El atacante argentino Gustavo Del Prete había marcado el gol inicial para la visita (10m. PT). En el equipo del ex Estudiantes de La Plata también fue titular el zaguero Facundo Almada, ex Rosario Central, mientras que en los "Cementeros" jugaron el defensor Gonzalo Piovi (ex Racing) y los mediocampistas Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata) y Carlos Rotondi (ex Defensa y Justicia)

Además, León, con el defensor argentino Adonis Frías (ex Defensa y Justicia) como titular, venció como local a Santos Laguna por 3 a 2, con gol del atacante ecuatoriano Ángel Mena (30m. ST) y doblete del delantero uruguayo Federico Viñas (16m. y 54m. ST).

Para la visita, donde el zaguero Santiago Núñez (ex Estudiantes de La Plata) jugó desde el inicio, convirtieron el delantero colombiano Harold Preciado (43m. PT, de penal), y el atacante, ex Newell’s Old Boys, Ramiro Sordo (51m. ST).

La tercera fecha de completará este domingo con tres partidos: Pumas UNAM-Pachuca, Atlas-Juárez y Querétaro-Tigres de Monterrey. (Télam)