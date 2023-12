Murió Luis Sullivan, el puntero derecho del Central Córdoba campeón de Primera C en 1973

Luis Sullivan, exdelantero de Central Córdoba de Rosario campeón de la Primera C en 1973, murió en el Hospital Italiano rosarino donde permanecía internado por un tumor, informó hoy el club "charrúa".

"El Club Atlético Central Córdoba lamenta informar el fallecimiento de Luis Sullivan, delantero campeón de nuestra institución. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados", publicó el club del barrio Tablada en su cuenta oficial de las redes sociales.

Sullivan, de 74 años, integraba aquella recordada delantera junto a Oscar Fachetti y Omar Ampoli, y estuvo a punto de ser convocado al seleccionado rosarino que venció a la selección argentina en un recordado encuentro amistoso jugado en Rosario, en 1974, preparatorio para el Mundial de Alemania de ese año.

"Sullivan iba a ser convocado a la selección rosarina, pero justo se lesionó y fue solamente el Trinche Carlovich", contó hoy el historiador rosarino Julio Rodríguez a Télam.

En cuanto al Central Córdoba campeón de la C, ese "charrúa" formaba con Oscar Di Benedetto; Edgardo Severini, Oscar May, Salvador Scoppa y Daniel Piombino; Walter Mainonis, Tomás Felipe Carlovich y Oscar Cassinerio; Luis Sullivan, Oscar Fachetti y Omar Ampoli. (Télam)