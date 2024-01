México desiste de organizar los Juegos Olímpicos de 2036

El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció hoy que no se presentará como candidato para organizar los Juegos Olímpicos de 2036 y optará por ser organizar los Juegos de la Juventud en 2030 o 2034.

María José Alcalá, presidenta del COM señaló: "Tuvimos una charla con el Comité Olímpico Internacional (COI) y vimos que la competencia está muy dura, entonces estamos dando un giro para ver si podemos mejor tener la propuesta para Juegos Olímpicos de la Juventud".

Tras el descarte de México quedan como sedes ofrecidas para organizar los Juegos de 2036 a Polonia, Turquía, Indonesia e India, indicó AFP.

En octubre de 2022, Alcalá y Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México, anunciaron que el COI tenía considerada la candidatura mexicana para competir por ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2036.

En esa ocasión, el canciller Ebrard subrayó que en caso de no ganar la elección para ser sede olímpica en 2036, México se postularía para albergar los Juegos de 2040, recordando que el país norteamericano fue sede de los Juegos en 1968.

La Comisión de Futuras Sedes de los Juegos Olímpicos del COI ha previsto que el número de candidaturas para el evento de 2036 podría llegar a 10. (Télam)