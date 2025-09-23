Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Disputada la fecha correspondiente en El Calafate, la primera victoria fue para Lago Argentino con un gol de Juan Cruz Fernández Campbell para ganarle a Cañadón por la mínima diferencia en la segunda fecha del torneo, mientras que luego Deportivo Esperanza dio cuenta de Gendarme Amarilla por 3 a 2 con goles de Almada, Romero y Vargas con descuento por parte de Felipe Mendoza y Solís.

De esta forma se puso en marcha la fecha con otro interesante trabajo de Patagonia Austral para quedarse con un resultado también de 3 a 2 frente a Juveniles con goles de Julián Izquierdo (2) y de Piccoli, aunque Juveniles trató desnivelar con dos goles de José Montaño pero no alcanzó, tratando también de superar lo sucedido en la primera fecha donde la goleada recibida provocó la renuncia del técnico Rodrigo Cabrera.

Luego Newell Old Boys enfrentaría a Talleres para ganarle con un contundente 7 a 0 gracias a los buenos oficios de Mirko Covacich (3), Fernando Angeli (2) y Benjamín Terzolo y Waldemar Gualmari, por lo que con este resultado se erigió en el líder junto a Lago Argentino, los dos gananciosos por ahora.

Cumplidas las fechas encabeza la tabla Newell y Lago Argentino con 6 unidades, lo siguen Patagonia Austral y Deportivo Esperanza con 3, Cañadón y Talleres con 1 y Gendarme Amarilla y Juveniles sin puntos todavía.