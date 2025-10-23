Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los equipos de Newell Old Boys y Lago Argentino empatan el primer lugar de la tabla de la Liga de El Calafate, lo que pone muy interesante cada fecha del torneo y le agrega un condimento especial a cada encuentro que se juega en el “Yoli Cáceres” de la villa.

En la última fecha Newells líder derrotó a Patagonia Austral por 6 a 1 en una gran diferencia con tres goles de Santiago Arrosteguichar y completaron Angeli, Benitez y Covacik y de poco le sirvió a Laurenti su gol para descontar, mientras que Lago Argentino hizo lo propio ganado por 2 a cero a Argentinos del Sur con goles de Suarez y Acosta.

Por su parte Gendarme Amarilla venció a Talleres por 4 a 2 en reñido encuentro con dos goles de Diego López mas Aguirre y Valdez y habían descontado para los rivales Triviño y Martínez, mientras que el encuentro entre Cañadón y Esperanza no se jugó debido a que éste último estaba disputando el torneo regional con Bancruz, y por su parte Juveniles quedó libre.

Con este panorama, Newell y Lago suman 15 unidades y los sigue Argentinos del Sur con 12, Deportivo Esperanza con 9, Cañadón con 5, Gendarme Amarilla y Patagonia Austral con 4 y cierran Talleres y Juveniles con un punto cada uno.