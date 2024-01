Newell's juega ante River de Uruguay, en el arranque del futbol veraniego

Newell's Old Boys, que aguarda la llegada del refuerzo Ever Banega, jugará mañana ante River Plate, de Uruguay, en el comienzo de la Serie Río de la Plata que se celebrará en tierra uruguaya con 21 equipos, locales, de Argentina, Chile, Brasil y Perú.

El partido se jugará en el estadio Parque Saroldi, de River, en Montevideo, desde las 21.00 y con televisación por parte de ESPN y Star +.

En la serie jugarán varios equipos argentinos: San Lorenzo, Huracán, Vélez, Newell's, Rosario Central, Belgrano, Unión, Atlético Tucumán y Gimnasia.

Por Uruguay, lo harán Nacional, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Cerro Largo, Cerro, Danubio, River y Deportivo Maldonado.

Completarán la nómina de participantes Vasco da Gama de Brasil (dirigido por Ramón Díaz), Colo Colo de Chile (con Jorge Almirón como DT) y Universidad César Vallejo de Perú.

Serán partidos únicos, ya que en la Serie no hay grupos ni zonas. Si al cabo de los 90 minutos hay empate se definirá la obtención de un trofeo simbólico en una serie con remates desde el punto penal y cada equipo jugará entre dos y tres partidos.

El único encuentro que se jugará en dos ocasiones es el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional, ambos con sede en el Estadio Centenario de Montevideo.

La serie se jugará en varios estadios, como Campeón del Siglo (Peñarol) , Gran Parque Central (Nacional), Luis Franzini (Defensor), Belvedere (Liverpool), Luis Tróccoli (Cerro), Campeones olímpicos (en Florida) y Domingo Burgueño Miguel (Punta del Este).

La programación completa de la Serie Río de la Plata, con fechas, horarios y estadios es la siguiente:

+ Jueves 11 de enero: a las 21, Cerro-Vélez.

+ Viernes 12 de enero: a las 21, Cerro Largo-Gimnasia y Esgrima La Plata

+ Sábado 13 de enero: a las 17.45, Liverpool-Rosario Central y a las 20, Nacional-Unión

+ Domingo 14 de enero: a las 20, River-Vélez y a las 22.15, Peñarol-Newell's.

+ Lunes 15 de enero; a las 20, Cerro Largo-Atlético Tucumán, y a las 22:15, San Lorenzo-Gimnasia.

+ Martes 16 de enero: a las 17:45, Danubio-Huracán a las 20, Defensor-Unión y a las 22.15, Colo Colo-Rosario Central.

+ Miércoles 17 de enero: a las 19.30, Vélez-Belgrano y a las 21.45, Nacional-Peñarol

+ Jueves 18 de enero: a las 17.45, Liverpool-Huracán, a las 20, Danubio-Atlético Tucumán y las 22.15, Vasco da Gama-San Lorenzo

+ Viernes 19 de enero: a las 17.45, Unión-César Vallejo, a las 20, Defensor-Rosario Central, y a las 22.15, Nacional-Colo Colo.

+ Sábado 20 de enero: a las 21.30, Peñarol-Belgrano.

+ Domingo 21 de enero: a las 21.30, Deportivo Maldonado-Vasco da Gama.

+ Lunes 22 de enero; a las 20, Colo Colo-Liverpool y a las 22.15, Defensor-César Vallejos.

+ Martes 23 de enero; a las 21.30, Peñarol-Nacional. (Télam)