Newell's no hará uso de la opción por Iván Gómez y volverá a Estudiantes

El mediocampista Iván Gómez volverá a Estudiantes de La Plata, e iniciará la pretemporada el 4 de enero con el plantel que dirige Eduardo Domínguez, ya que Newell’s Old Boys no hará uso de la opción, tasada en 1.200.000 dólares, a pesar de que la intención era la continuidad del jugador.

Gómez jugó 42 partidos, 36 como titular. Fue una pieza importante para el DT Gabriel Heinze pero la situación económica de la institución rojinegra no le permite afrontar la compra de la ficha, aunque probablemente intente un nuevo préstamo.

Por lo pronto Gómez, que la temporada 2022 había estado a préstamo en Platense, tiene que regresar a Estudiantes. Es una zona con superpoblación de futbolistas como Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, el juvenil Gonzalo Piñeiro (valorado por el entrenador), Fernando Zuqui y se suma también el retorno de Bautista Kociubinski, que será evaluado por Domínguez, mientras que Deian Verón saldría a préstamo.

En el mismo sentido Brian Orozco, a préstamo en Deportivo Morón, regresó a Estudiantes pero viajó a Letonia para jugar en el fútbol de ese país. En las últimas horas superó la revisión médica y firmará su contrato con el Riga Football Club.

En cuanto a la planificación de enero el partido pautado con Peñarol en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo (Uruguay) quedó descartado, ya que la intención del cuerpo técnico es no perder días de trabajo con viajes.

(Télam)