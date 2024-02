Newell's, sin Banega, recibe este domingo al Central campeón de Russo en la Copa de la Liga

Newell's Old Boys, sin su capitán Ever Banega, suspendido, recibirá mañana a Rosario Central, el campeón vigente dirigido por Miguel Ángel Russo, en el partido que desvela a Rosario desde hace una semana.

El encuentro se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia de Rosario, desde las 19.45, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal de cable TNT Sports.

El director técnico de Newell's, el uruguayo Mauricio Larriera, guarda bajo siete llaves el nombre del reemplazante de Banega, quien fue expulsado a los 25 minutos del primer tiempo del partido que su equipo perdió 2-0 contra Estudiantes por una plancha a la rodilla izquierda del mediocampista Santiago Ascacíbar.

Una posibilidad es que juegue el volante ofensivo zurdo Guillermo Balzi -quien aparece como el jugador más parecido a Banega del plantel- o que se incline por el enganche estadounidense nacionalizado argentino Matko Miljevich o finalmente por el delantero uruguayo Guillermo May.

Balzi y, sobre todo Miljevich, carecen de experiencia, a diferencia de May, quien si bien es delantero, posee una extensa carrera y, además, era titular hasta el último partido cuando perdió el puesto con "Panchito" Fernández.

El lateral uruguayo Armando Méndez, quien no se entrenó el jueves antes del banderazo por un cuadro febril, "no se perderá el clásico por nada del mundo" avisaron desde el cuerpo técnico "rojinegro".

Otro tanto ocurre con el volante uruguayo Rodrigo Fernández y con el defensor Leonel Vangioni, quienes practicaron diferenciado por molestias musculares, pero que estarán a disposición de Larriera.

Por esos avatares del fútbol, que lo hacen más atractivo aún, Newell's pasó de ser el equipo sensación del fútbol argentino con cuatro victorias en cuatro partidos -tres de visitante a Central Córdoba, Lanús y Unión, una de local a Belgrano y con un solo gol en contra- a perder dos partidos seguidos, de local con Racing y de visitante con Estudiantes, en los que recibió seis tantos y no convirtió.

"Por dos partidos no vamos a cambiar la forma de entrenarnos ni de competir", avisó Larriera después de la caída contra Estudiantes, como para advertir que no habrá cambios más allá del obligado de Banega.

Enfrente se parará este también irregular Central de Miguel Ángel Russo, que sólo había vencido a Independiente Rivadavia de Mendoza en San Nicolás, empatado de visitante con Atlético Tucumán y de local con Banfield y perdido de visitante con Talleres y con Independiente hasta que la última fecha el entrenador cambió medio equipo y jugó su mejor partido en la victoria 2-1 sobre Gimnasia, en el Gigante de Arroyito.

-El técnico "canalla" encontró en el último partido un buen funcionamiento del equipo con la incorporación del volante Jonatan Gómez -la figura de la cancha- y ahora sumaría la experiencia de Mauricio Martínez, a priori por extremo Elías Ocampo.

Russo, que atesora un invicto de 11 partidos en el clásico -con seis victorias y cinco empates- advirtió esta semana que "lo principal es la concentración y saber lo que se juega".

– Probables Formaciones -.

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Guillermo May o Guillermo Balzi, Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Kevin Ortiz, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez e Ignacio Malcorra; Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: Newell's Old Boys.

Hora de inicio: 19.45.

TV: TNT Sports. (Télam)