Newell's, uno de los punteros, recibe al ascendente Racing

Newell's Old Boys de Rosario, el puntero de la Zona B junto a Godoy Cruz, recibirá mañana al ascendente Racing, por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro se jugará a partir de las 21.00, en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia. Tendrá como árbitro al cordobés Pablo Echavarría y habrá televisación de la señal de cable ESPN Premium

Newell's es, junto a Godoy Cruz de Mendoza, uno de los equipos sensación de la Copa de la LPF. El conjunto dirigido por el uruguayo Mauricio Larriera acumula como el 'Tomba' puntuaje ideal (12 sobre 12), luego de haberse impuesto en los primeros cuatro compromisos con Central Córdoba de Santiago del Estero, Lanús, Belgrano y Unión de Santa Fe

Los dos equipos vienen de actuar el viernes pasado, bajo lluvias intensas. Los 'rojinegros' se impusieron en Santa Fe como visitantes por 3-1, mientras que la 'Academia' goleó a San Lorenzo, por 4-1. El encuentro se adelantó para mañana porque Newell's viajará el martes rumbo a Miami, para sostener el jueves un amistoso de preparación ante el Inter de Lionel Messi y Gerardo 'Tata' Martino.

El volante ofensivo Ever Banega, el cerebro del equipo, salió en la victoria 3-1 contra Unión por una molestia muscular. El DT evaluará si ubica desde el comienzo al hábil exjugador del Sevilla español o bien lo preserva, en virtud de la seguidilla de encuentros.

El técnico uruguayo también podría optar por darles descanso a los centrocampistas centrales Rodrigo Fernández y Franco Díaz. De este modo podrían ganar minutos de rodaje Esteban Fernández, Julián Fernández y Jerónimo Cacciabue, respectivamente.

Desde el lado de Racing, el técnico Gustavo Costas también estudia la posibilidad de concretar recambios, a partir del trajín que representó -para algunos futbolistas- no tener descanso desde que comenzó el certamen.

De esta manera, los mediocampistas Agustín Almendra, Bruno Zuculini y Gabriel Rojas más los extremos Santiago Solari y Juan Fernando Quintero serían preservados. Entonces existe la concreta posibilidad de que Germán Conti, Facundo Mura, Leonel Miranda, David González y Agustín Urzi ganen minutos desde el arranque.

-Probables formaciones-

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Franco Díaz o Jerónimo Cacciabue y Rodrigo Fernández o Julián Fernández o Leonel Vangioni; Guillermo May, Ever Banega o Esteban Fernández y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Germán Conti, Santiago Sosa y Agustín García Basso; Facundo Mura, Leonel Miranda, David González y Agustín Urzi; Maximiliano Salas y Adrián Martínez. DT Gustavo Costas.

Cancha: Coloso Marcelo Bielsa (Rosario).

Horario de inicio: 21.00

Árbitro: Pablo Echavarría.

TV: ESPN Premium. (Télam)