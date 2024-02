Newell's venció a Belgrano y lidera solo la Zona B

Newell's Old Boys venció esta noche 1-0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y lidera en soledad, con un partido más, gracias al tanto convertido por el delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, en el complemento.

Newell's asumió el protagonismo principal desde el comienzo, con una presión alta que le permitió una rápida recuperación y con un ataque vertiginoso por los costados, con los uruguayos Méndez y May por la derecha y con Martino y Brian Aguirre por la izquierda, a quienes sumaba la conducción de Eber Banega.

Así, Newell's fue un equipo intenso en la recuperación y veloz en los ataques, que por momentos monopolizó la pelota, pero que generó muy pocas llegadas claras, como un buen derechazo apenas desviado de Brian Aguirre a los 21 minutos y un cabezazo cerca del travesaño del uruguayo Juan Ignacio Ramírez a los 44 minutos, tras un buen centro de Banega desde la derecha.

Belgrano fue la antítesis porque se dedicó a esperar en su campo con un clásico 4-4-2 y la pelota casi nunca les llegó limpia a los delanteros Chavarría y Passerini, aunque también llegó una vez, a los 43 minutos, cuando Chavarría cabeceó alto un tiro libre de Rafael Delgado.

Belgrano jugó mejor en el complemento con el ingreso del mediapunta Francisco González Metilli por Miño, aunque su buena circulación no le permitió llegar con peligro.

Y Newell's, que tuvo menos la pelota, capitalizó su única llegada a los 16 minutos con un gran centro de Ever Banega -su figura- que se la puso en la cabeza al "Colorado" Ramírez, quien sólo debió empujarla junto al poste derecho.

Belgrano casi lo empata a los 21 minutos cuando Facello metió un buen centro pasado a Passerini, quien se tiró en palomita, solo frente al arquero, pero la pelota se fue a un metro del poste derecho.

Un párrafo aparte mereció el arbitraje de Andrés Merlos, quien omitió cobrar faltas claras y amonestar, como una fuerte infracción de Banega a Ulises Sánchez, a los 35 minutos del complemento.

Así, Newell's venció por su contundencia para aprovechar una llegada, quedó solo en la punta hasta que jueguen Godoy Cruz de Mendoza y Estudiantes de La Plata, y se erigió hasta hoy en el único equipo del torneo que ganó los tres partidos.

– Síntesis –

Newell's: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Franco Díaz y Rodrigo Fernández; Guillermo May, Ever Banega y Brian Aguirre; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.

Belgrano: Nahuel Losada; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano y Rafael Delgado; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Facundo Quignón y Mariano Miño; Pablo Chavarría y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Gol en el segundo tiempo: 16m. Juan Ignacio Ramírez (N).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Francisco González Metilli por Miño (B); 12m. Ignacio Schor por May (N); 17m. Bryan Reyna por Chavarría (B); 26m. Jerónimo Cacciabue por Franco Díaz (N), Giovani Chiaverano por Brian Aguirre (N) y Matías García por Quignón (B); 33m. Facundo Lencioni por Meriano (B) y Juan Barinaga por Facello (B); 43m. Lionel Vangioni por Juan Ignacio Ramírez (N) y Julián Fernández por Banega (N).

Amonestados: Delgado y Matías García (B); Rodrigo Fernández y Vangioni (N).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Andrés Merlos. (Télam)