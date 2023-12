Nick Kyrgios tampoco podrá reaparecer en el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios, quien jugó apenas un partido en 2023 debido a una lesión en la rodilla, anunció hoy que tampoco podrá reaparecer en el Australian Open, el primer Grand Slam del año que se jugará entre el 15 y 28 de enero próximo.

"Es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia 2024. Obviamente, me rompe el corazón. Tengo muchos recuerdos increíbles allí y solo quiero volver a jugar en lo más alto de mi juego y hacerlo bien, y necesito un poco más de tiempo", señaló Kyrgios en las redes sociales, según consignó la agencia DPA.

El tenista nacido hace 28 años en Canberra tuvo una carrera con altibajos en la que conquistó 7 títulos de la ATP y fue 13 del ranking mundial en 2016, en su mejor ubicación.

Kyrgios jugó por última vez en el Abierto de Australia del año pasado, cuando perdía en la ronda inicial con el chino Yibing Wu por 7-5 y 6-3 cuando debió retirarse por una lesión en la rodilla que en principio se pensó no sería demasiado extensa, y sin embargo motivó una operación y lo mantiene alejado del circuito sin fecha estimada para regresar.

El australiano está sin ranking debido a su prolongada inactividad y no estará en el Grand Slam de su país, en el que jugará el español Rafael Nadal, quien figura en la lista de inscriptos.

(Télam)