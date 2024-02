"No conseguimos sostener momentos de buen fútbol", admitió Quinteros

El técnico de Vélez Sarsfield, Gustavo Quinteros, lamentó que su equipo no logre “sostener momentos de buen fútbol” con regularidad para explicar la dispareja campaña del equipo, tras haberse disputado la mitad de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

Luego del empate 2-2 con Tigre, por la séptima fecha y en el estadio José Amalfitani, el exentrenador del seleccionado de Bolivia admitió que no lograron sostener "momentos de buen fútbol" y agregó: "No somos lo suficientemente sólidos”.

“Por lapsos de los partidos veo a un equipo frágil y queremos corregir eso”, agregó el DT, que también admitió “haber arriesgado demasiado” en la mitad de la cancha, con el ingreso como titulares de “dos volantes mixtos” como Christian Ordóñez y Agustín Bouzat.

“Buscamos corregir que Tigre nos manejó bastante la pelota en el primer tiempo y, por eso, decidimos que entre (Nicolás) Garayalde. Tuvimos dos errores puntuales que el rival aprovechó”, justificó Quinteros, a la hora de explicar la salida del uruguayo Rodrigo Piñeiro, de buenos 45 minutos iniciales.

“Los dos goles seguidos nos golpearon anímicamente” apuntó el entrenador, que descartó “un bajón físico” entre sus dirigidos y que insistió en que la involución en el rendimiento “fue un tema más que nada mental”.

“Esperemos recuperarnos en el próximo partido”, dijo Quinteros, en referencia al choque de este sábado con Atlético Tucumán, a las 19.

“Por suerte no nos está costando hacer goles y eso lo veo como una señal positiva. Tenemos que corregir los altibajos e intentar ser más sólidos atrás”, concluyó.

(Télam)