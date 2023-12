"No habrá nada igual", aseguró Scaloni en el primer aniversario del título en Qatar

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró hoy que "no habrá igual" a la "alegría" que sintió al convertirse en campeón del mundo en Qatar 2022.

El conductor de la "Scaloneta" se sumó a los festejos por el primer aniversario de la tercera estrella para los argentinos con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Feliz aniversario argentinos y argentinas, no hay nada más lindo que ver a tu gente feliz", comenzó Scaloni, quien acompañó el mensaje con una foto de sus padres vistiendo las camisetas que utilizó en su etapa como jugador de la Selección.

Y agregó: "Gracias a mi cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y a toda la delegación por hacer posible que el sueño sea realidad".

"Esta es la alegría más grande de mi vida, no habrá nada igual ¡Vamos Argentina! ¡Gracias!", completó el santafesino, que se metió en la historia de los entrenadores campeones del mundo junto a César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo.

La reacción de los poco más de dos millones de seguidores fue inmediata y el mensaje que más se repite es el "quedate para siempre".

El DT, de 45 años, puso en duda su continuidad luego del histórico triunfo contra Brasil por Eliminatorias y ratificó esa idea luego de participar del sorteo de la Copa América 2024 en Estados Unidos.

"Dije después del partido con Brasil que este es un momento para pensar y después de todo lo que vivimos insisto en que es tiempo para eso", remarcó, hace unos días, el entrenador que lleva más de cinco años en el cargo. (Télam)