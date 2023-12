"No hay otra cosa más importante que un Mundial", aseguró Ángel Correa

Ángel Correa, campeón del Mundo con el seleccionado argentino y referente de Atlético de Madrid, aseguró hoy que "no hay" nada "más importante" para un jugador que conquistar un Mundial.

"Fue uno de los días más felices de mi vida, junto con el nacimiento de mis hijas. Creo que no hay otra cosa más importante para un jugador que el Mundial y conseguirlo con Argentina fue un sueño", expresó Correa en una entrevista con el diario AS.

Pocos días después de cumplirse el primer aniversario del título en Qatar 2022, el rosarino manifestó su alegría por haber sido parte de la tercera estrella para el fútbol argentino.

"Estoy muy feliz de haber podido estar en ese plantel", señaló "Angelito", que se metió en la lista a último momento por la lesión de Nicolás González y disputó solo la semifinal ante Croacia.

Correa -campeón junto a Rodrigo De Paul y Nahuel Molina, sus compañeros en el "colchonero"-, recibió el premio América AS del Deporte 2023 por parte del diario madrileño por haber sido parte del seleccionado campeón del Mundo.

El delantero, de 28 años, ya se metió en la historia de Atlético de Madrid porque es el segundo extranjero con más partidos jugados (394) solo por debajo del actual arquero esloveno Jan Oblak.

En abril de este año, el ex San Lorenzo sufrió el fallecimiento de su madre y agradeció el sentido apoyo que recibió por parte de los hinchas del "Aleti".

"Todos los hinchas saben lo que yo era con mi mamá, luchó muchos años con el cáncer, yo estuve acompañándola, perderla fue muy duro y tener ese cariño de la afición tan cerca me dio fuerza para seguir trabajando y ayudar al equipo", valoró.

Atlético de Madrid arrancará el 2024 con un partido clave ya que el miércoles 3 de enero visitará a uno de los punteros, Girona, que le lleva siete puntos de ventaja. (Télam)