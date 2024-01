"No iba a jugar para Argentina solo porque amo a Messi", señaló el argentino Santiago Giménez

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, Santiago Giménez, figura del Feyenoord de Países Bajos, admitió que decidió no jugar para el seleccionado argentino por más que ama a Lionel Messi.

"Yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él", señaló el delantero, hijo de Cristian Giménez, exdelantero de Boca e Independiente, señaló a el portal MedioTiempo.

Giménez, quien suma 20 partidos y cuatro goles con la casaca del seleccionado mexicano, abundó en detalles sobre sus sensaciones: "Me encanta Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión de jugar para Argentina por amor a Messi, la iba a tomar con el corazón… Estoy feliz con la decisión".

Nacido en Buenos Aires hace 22 años, se trasladó de pequeño a México para acompañar a su papá, "Chaco" Giménez, en su gran campaña por la Liga mexicana.

Para finalizar, Santi Giménez compartió que su gente cercana trató de convencerle de no jugar para México, y que se inclinara por la "albiceleste".

"Mi familia me metía dudas de que lo buscara en Argentina, pero mi corazón no estaba ahí y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la Selección mexicana" dijo el exjugador de Cruz Azul, que en Feyenoord acumula 62 partidos y 41 goles, cifras que lo ponen en la mira de varios clubes poderosos de Europa.

(Télam)