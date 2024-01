"No me imaginaba estar otra vez juntos" aseguró Suárez sobre su reencuentro con Messi

El delantero uruguayo Luis Suárez fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador del Inter Miami y tras su primera práctica bajo las órdenes del entrenador argentino Gerardo Martino, aseguró que no se imaginaba estar "otra vez juntos" con Lionel Messi, porque pensó que el crack rosarino "terminaría su carrera en el Barcelona".

"No me imaginaba que fuéramos a estar otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barsa", explicó en conferencia de prensa el atacante, de 36 años, que llegó a la Major League Soccer luego de un paso por Gremio de Brasil.

Además, con respecto a su reencuentro también con Jordi Alba y Sergio Busquets, todos compañeros en el conjunto catalán, el goleador agregó: "En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allá. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mí".

Sobre la emoción de volver a jugar con sus amigos, con quienes hoy se mostró muy unido en el comienzo de la pretemporada, Suárez afirmó: "Es lindo recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club que todos soñábamos, que era el Barcelona. Otro de los motivos de venir era reencontrarme con ellos. Esa imagen trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos".

Más allá de la importancia de volver a compartir vestuario con Messi, Busquets y Alba, Suárez reconoció que también tuvo en cuenta las buenas referencias que recibió de sus excompañeros sobre la vida en Miami: "Cada uno tiene su vida y su familia, me hablaron muy bien, están muy contentos".

En la misma línea, el delantero amplió: "A unos les cuesta más adaptarse, a otros menos. Sergio era la primera vez que salía y el cambio puede tener un poco de dificultad, pero hoy me dijo que los niños están bien, eso es importante. Jordi también, después de tantos años en Barcelona, es un cambio muy grande, tres niños, es difícil. Leo estaba más acostumbrado y yo estoy aún más acostumbrado que ellos por los cambios que he hecho. Les puedo aconsejar más yo que ellos a mí de lo que es la vida fuera", sostuvo.

Con respecto a los objetivos, Suárez fue claro: "Tenemos que soñar en grande y por qué no soñar con los cuatro títulos. Depende de nosotros, hay que demostrarlo dentro de la cancha".

"Estoy feliz, es un nuevo desafío, un nuevo equipo que tiene objetivos que me ilusionan mucho. Creo que el fútbol siempre se basa en desafíos que tenés que cumplir y el Inter Miami me mostró una linda oportunidad de soñar con ganar una MLS", contó el delantero. (Télam)