"No me importan las críticas", dijo Fassi sobre el bono para el partido con River

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, restó importancia hoy a las críticas por la implementación de un "aporte adicional" en el precio de las entradas para el partido con River del próximo sábado, por la 8va. fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

"No me importan las críticas. Tengo esta responsabilidad hace nueve años y cuando llegué estábamos en el Federal; hay que tener memoria. Vemos los precios que cobran en Buenos Aires y estamos por debajo y queremos hacer un gran partido contra un club que cobra 9 o 10 veces más que nosotros", indicó Fassi en una rueda de prensa en el predio de Talleres.

"Si queremos una gran institución todos tenemos que hacer el esfuerzo, por eso mientras más seamos menos caerá sobre nuestra espaldas", indicó el titular de la "T".

La dirigencia avanza en un bono denominado el "Día del Socio" con un aporte económico por parte de los socios que oscila entre los 5 y 9 mil pesos, para un partido que también contará con la parcialidad "millonaria".

"Talleres ya ha jugado partido con público visitante. Tenía presupuestado en 2024, en el partido con River, vender la tribuna sur al equipo visitante. No son decisiones aisladas. Le digo al hincha que se quede tranquilo. El patrimonio del club está más cuidado que nunca", apuntó Fassi, quien visitó al plantel durante el entrenamiento.

"No estoy para ser simpático, ni empático, ni aplaudido, sólo para cumplir responsabilidades. Y quizás me toque ser criticado y seré criticado, es parte de ser presidente. Es un momento difícil para el hincha, lo entiendo, la situación económica es caótica, si lo es para una familia, imaginen lo que es para Talleres. Tengo 300 familias a mi cargo. Tengo 517 personas. Y tengo la responsabilidad de hacer protagonista a Talleres", cerró Fassi.

Más allá de la situación económica del país, Talleres de Córdoba realizó ventas que le reportaron el ingreso de millones de dólares en las transferencias de Diego Valoyes, Michael Santos y Rodrigo Villagra, entre otros, en el fútbol exterior y local. (Télam)