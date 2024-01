"No sé si la gente me quiere, pero sí quiero una revancha en Huracán", afirmó el lesionado Merolla

El ex defensor de Huracán Lucas Merolla, quien sufrió una grave lesión el año pasado, afirmó hoy que quiere "una revancha" en el club de Parque Patricios, aunque admitió que tiene dudas acerca de la reacción del hincha por su salida en condición de jugador libre, en junio último, que incluyó diferencias con la actual dirigencia.

"No sé si la gente me quiere hoy, pero sí quiero una revancha en Huracán. De todas maneras, solamente volvería a Huracán como prioridad. Si Huracán no me quiere, recién ahí buscaría alternativa", señaló Merolla en diálogo con la radio DSports.

Merolla, de 28 años, milita en el actualidad en Mazatlán de México, mientras se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha sufrida en septiembre de 2023.

El defensor central fue pretendido por Boca Juniors al momento que negociaba la renovación de su contrato con Huracán, lo cual motivó un ida y vuelta en los medios de comunicación con el presidente del club de Parque de los Patricios, David Garzón.

"Los dirigentes de Huracán me dijeron que arregle con Boca. No fue algo mío que al final no se pusieron de acuerdo. No volvería con esta dirigencia a Huracán, por todo lo que me hicieron", señaló Merolla. (Télam)