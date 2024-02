"No son series fáciles, ahora a preparar el dobles", advirtió Coria

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, que hoy empató en uno la serie de dos encuentros individuales en el Jockey Club de Rosario, declaró que sabía que era "una serie difícil".

"Es la primera para ellos, así que estamos 1 a 1 y ahora vamos a prepara el dobles, que tenemos que ganar, y el de singles", aseguró.

Consultado sobre ambos encuentros, el "Mago" Coria sostuvo que "Fran (Francisco Cerúndolo) se recuperó de un saque perdido y después pudo sacar el partido adelante y Tomy (Tomás Etcheverry) tuvo dos break points, pero no pudo hacer daño ni contrarrestar los ataques a la red de Skatov, un típico jugador español de la guardia vieja, muy aguerrido y que pelea cada pelota".

Con respecto al futuro de Argentina en la serie, Coria advirtió que "sabíamos que la Copa Davis es una serie muy difícil, algunos me decían ayer que no llore, pero es difícil jugar para ellos su primera serie. Es normal que el local tenga mayor presión y que el visitante, aunque esté peor ranqueado, juegue más suelto". (Télam)