"No soy un salvador", afirmó Israel Damonte, DT de Colón

El entrenador de Colón de Santa Fe, Israel Damonte, afirmó hoy que no es un "salvador" de cara a la última fecha de la Copa de la Liga Profesional en la que se definirá la permanencia o descenso de la institución en la visita a Vélez.

"Llegamos a Colón para dejarlo en Primera. No soy un salvador, pero confío en el club y en el equipo. Es club que merece quedarse en Primera", afirmó Damonte en ESPN.

Colón (45 puntos) se enfrentará a Vélez (46) en condición de visitante y necesitará una victoria para asegurarse la categoría sin depender del resultado de Unión (43), Gimnasia (45) y Sarmiento de Junín (46).

Además, con una igualdad se asegurará de mínima un desempate si es que Unión consigue una victoria ante Tigre.

"No vamos a seguir el partido de Unión en el banco de suplentes, nos vamos a enfocar en el partido con Vélez y trataremos de sacarlo adelante. Gastar energía en otro lado no es conveniente", reconoció.

Además, en el caso de ganar se meterá en los cuartos de final por un lugar en la próxima Copa Libertadores y con la chance de ser campeones como en 2021 de la mano de Eduardo Domínguez.

"Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. El resultado ajeno te toca siempre, a favor o en contra. Nosotros tenemos que enfocarnos en el partido con Vélez y sabiendo que es difícil por la presión. Me siento feliz de la oportunidad que nos dieron acá", comentó.

Damonte destacó el apoyo de la gente en los partidos como local, en la condición que sumó seis puntos de los nueve en el mini ciclo que lleva en el "Sabalero" y valoró: "Nos ayuda mucho".

El DT comenzó la temporada en Sarmiento de Junín, con un andar irregular que lo dejó a cinco puntos del descenso, y asumió en Colón a falta de sólo cuatro partidos.

"Este grupo tiene grandes líderes, que empujan aunque no jueguen. Con tiempo intentaremos de acomodar al equipo para que se quede en Primera y que no sufra", sentenció.

"No pensamos en la posibilidad de un desempate contra Unión. No tenemos ganas de afrontar un desempate contra ninguno. Pienso en que vamos a dejar a Colón en Primera", cerró.

En relación a los futbolistas lesionados como Eric Meza y Cristian Vega sostuvo que "esperarán" por sus respectivas evoluciones físicas de cara al partido, que posiblemente se juegue el sábado 25 a las 17 aunque resta la confirmación por parte de la AFA. (Télam)