"Nos afanaron", aseguró sin vueltas el defensor del Sub '23 Valentini

Nicolás Valentini, el defensor de Boca Juniors y del seleccionado argentino Sub '23 de fútbol, no tuvo eufemismos y reclamó que al equipo albiceleste lo perjudicaron notoriamente en el empate 2-2 de la local Venezuela, en partido por la primera fecha del cuadrangular final del Preolímpico que otorgará dos cupos para París 2024

"Nos afanaron y da mucha mucha bronca porque fuimos muy superiores" expresó el zurdo zaguero central, a raíz del penal agónico que se le otorgó al conjunto "vinotinto", por una infracción no visibilizada de Gonzalo Luján, que además le costó la expulsión al jugador de San Lorenzo.

"Vamos a jugar los dos partidos que restan de esta misma manera y buscando el triunfo que nos permita conseguir el objetivo de la clasificación", agregó Valentini.

Argentina se medirá este jueves, desde las 17 (hora en Argentina), ante el líder Paraguay. En defensa tendrá las bajas de los suspendidos Valentín Barco y Luján, mientras espera por las recuperaciones de lesiones de Marco Di Césare y Joaquín García, quienes arrancaron la competencia como titulares. (Télam)